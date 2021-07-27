場邊人語／連轟帶盜 大谷出招

日本東京奧運 會不能成行，只得在明尼蘇達州雙子城發揮。

人氣正旺的日本籍「二刀流」大谷翔平 （Shohei Ohtani），7月25日隨安納罕天使 隊再次造訪明尼蘇達州雙城隊球場，在第6局上1人出局、無人在壘、一好球情況下，揮出右外野方向414英尺遠的全壘打；本季累積全壘打總數達35支。

大谷翔平是MLB今年例行賽季上半場率先擊出30支全壘打的球員，並且有希望在整個賽季締造60轟的紀錄。

這是雙城隊本季第100場賽事，也是賽程中最後一次對上天使隊。雙城隊第1棒右外野手克普勒（Max Kepler）和第2棒左外野手若克（Brent Rooker）開賽後連續擊出紅不讓，是本球季第2次開賽之後就出現全壘打高潮。天使隊在雙城隊新主場標靶球場（Target Field）出賽戰績本來是19勝19敗，25日是天使隊迎來的第20場勝利。

天使隊當天擊出9支安打，終場以6：2獲勝，是本賽季第11次在星期日賽事勝出。大谷翔平仍擔任第2棒指定打擊，擊出2支安打，賺進1打點，1次盜壘成功，平均打擊率.277，為MLB美聯唯一球員在98場比賽就至少累積35支全壘打。效力於巴爾迪摩金鶯隊的內野手戴維斯（Chris Davis）曾在2013年球季創下如此紀錄。

大谷翔平在比賽中擊出全壘打並且2次盜壘1次成功，這是他本季第12次由對方左投手中擊出全壘打；在當今MLB球員中，能夠高頻率從左投擊出全壘打，只遜於27歲右投左打的奧克蘭運動家隊一壘手歐森（Matt Olson）的15次。身高6呎5吋的歐森剛與大谷翔平共同應邀參加MLB年度全壘打比賽。

大谷翔平在本賽完成本季第13次盜壘成功，另第5次盜壘失敗，以及第10次單場擊出全壘打並且盜壘成功。在天使隊歷年陣容之中，只有現役中外野手楚奧特（Mike Trout）的34次、於2009年退役的左打厄斯塔德（Darin Erstad）的14次、在1988年10月1日揮別球壇的指定打擊貝勒（Don Baylor的11次、曾經效力天使隊6季的多明尼加右外野手葛雷諾（Vladimir Guerrero的10次，曾經創下這般能轟又能盜的輝煌紀錄。

在日本東京的奧運會場，地主隊正在奮力奪標，而在美國職棒球場，大谷翔平也是全力發揮，他的棒球世界不斷充滿著更新的先發登板、先發打擊三振次數、指定打擊、故意保送、全壘打數、長打次數、盜壘次數、打點累積和平均打率等數字。

大谷翔平飄洋過海成為過江龍，個人的魅力竟然促使棒球成為籃球、網球和英式足球之外，球迷最渴望觀賞的小球賽事。在夏季奧運會舉行的17天當中，大谷翔平積極扮演著「美式消遣」（American Pastime）的護衛者，打開另一扇「運動世界」的窗戶。