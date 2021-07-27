我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

場邊人語／連轟帶盜 大谷出招

彭廣揚

日本東京奧運會不能成行，只得在明尼蘇達州雙子城發揮。

人氣正旺的日本籍「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani），7月25日隨安納罕天使隊再次造訪明尼蘇達州雙城隊球場，在第6局上1人出局、無人在壘、一好球情況下，揮出右外野方向414英尺遠的全壘打；本季累積全壘打總數達35支。

大谷翔平是MLB今年例行賽季上半場率先擊出30支全壘打的球員，並且有希望在整個賽季締造60轟的紀錄。

這是雙城隊本季第100場賽事，也是賽程中最後一次對上天使隊。雙城隊第1棒右外野手克普勒（Max Kepler）和第2棒左外野手若克（Brent Rooker）開賽後連續擊出紅不讓，是本球季第2次開賽之後就出現全壘打高潮。天使隊在雙城隊新主場標靶球場（Target Field）出賽戰績本來是19勝19敗，25日是天使隊迎來的第20場勝利。

天使隊當天擊出9支安打，終場以6：2獲勝，是本賽季第11次在星期日賽事勝出。大谷翔平仍擔任第2棒指定打擊，擊出2支安打，賺進1打點，1次盜壘成功，平均打擊率.277，為MLB美聯唯一球員在98場比賽就至少累積35支全壘打。效力於巴爾迪摩金鶯隊的內野手戴維斯（Chris Davis）曾在2013年球季創下如此紀錄。

大谷翔平在比賽中擊出全壘打並且2次盜壘1次成功，這是他本季第12次由對方左投手中擊出全壘打；在當今MLB球員中，能夠高頻率從左投擊出全壘打，只遜於27歲右投左打的奧克蘭運動家隊一壘手歐森（Matt Olson）的15次。身高6呎5吋的歐森剛與大谷翔平共同應邀參加MLB年度全壘打比賽。

大谷翔平在本賽完成本季第13次盜壘成功，另第5次盜壘失敗，以及第10次單場擊出全壘打並且盜壘成功。在天使隊歷年陣容之中，只有現役中外野手楚奧特（Mike Trout）的34次、於2009年退役的左打厄斯塔德（Darin Erstad）的14次、在1988年10月1日揮別球壇的指定打擊貝勒（Don Baylor的11次、曾經效力天使隊6季的多明尼加右外野手葛雷諾（Vladimir Guerrero的10次，曾經創下這般能轟又能盜的輝煌紀錄。

在日本東京的奧運會場，地主隊正在奮力奪標，而在美國職棒球場，大谷翔平也是全力發揮，他的棒球世界不斷充滿著更新的先發登板、先發打擊三振次數、指定打擊、故意保送、全壘打數、長打次數、盜壘次數、打點累積和平均打率等數字。

大谷翔平飄洋過海成為過江龍，個人的魅力竟然促使棒球成為籃球、網球和英式足球之外，球迷最渴望觀賞的小球賽事。在夏季奧運會舉行的17天當中，大谷翔平積極扮演著「美式消遣」（American Pastime）的護衛者，打開另一扇「運動世界」的窗戶。

大谷翔平 天使 東京奧運

上一則

東奧／女子100蛙游出黑馬 17歲阿拉斯加船長之女奪金

下一則

東奧／盧比歐20分9助 西班牙男籃射日

延伸閱讀

MLB／大谷翔平不說謊 第35轟打左投早跟教頭預告過

MLB／大谷翔平不說謊 第35轟打左投早跟教頭預告過
MLB／大谷翔平擊出本季第35轟 全壘打數領先聯盟群雄

MLB／大谷翔平擊出本季第35轟 全壘打數領先聯盟群雄
MLB／3傳奇球星也來討簽名 大谷翔平下半季目標拚62轟

MLB／3傳奇球星也來討簽名 大谷翔平下半季目標拚62轟
MLB／全壘打大賽15萬獎金 大谷翔平送給天使職員

MLB／全壘打大賽15萬獎金 大谷翔平送給天使職員

熱門新聞

圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

2021-07-27 03:20
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍