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場邊人語／夫人坐鎮 聲威大振

彭廣揚

陽光、空氣、高溫。 

街頭籃球（3x3 Basketball）項目， 在第32屆日本東京夏季奧運會揭幕後的第1個比賽日正式亮相，首次賽事為美國和法國大戰，雙方分別由美國第一夫人拜登博士（Dr. Jill Biden）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本人專程出席；終場美國隊以17：10旗開得勝。

街頭籃球項目在戶外開放空間進行，是於11年前的8月，首次在新加坡舉行的夏季青年奧運會（The Summer Youth Olympic Games）亮相。美國的男子、女子場地籃球（5x5 Basketball）國奧隊，都是本屆奧運會奪標的衛冕隊伍，但是男子的街頭籃球隊卻沒有取得開赴日本東京的資格，而女子的街頭籃球隊在行前調整陣容之後，奪標形勢越來越被看好；其他首次參加女子街頭籃球的隊伍，分別來自俄羅斯奧委會、羅馬尼亞、中國、義大利、法國、蒙古、日本。美國隊在技壓法國隊之後，又以21：9輕取蒙古隊，以及22：11擊敗羅馬尼亞。

美國隊的4名女將都是現役職籃球員，分別代表芝加哥藍天隊、達拉斯羽翼隊以及拉斯維加斯王牌隊。她們不僅都是首次在夏季奧運會亮相，而且是身為街頭籃球項目先鋒，包括現年29歲，身高6呎5吋的多森（Stefanie Dolson）、現年26歲，身高6呎的格瑞（Allisha Gray）、現年26歲，身高5呎8吋的普朗姆（Kelsey Plum）、來自西雅圖風暴隊，身高6呎3吋的山姆森（Katie Lou Samuelson），在開拔赴日前夕，因為疫情防控的規定未能成行，由現年24歲，身高6呎的楊恩（Jackie Young）替補。

她們在大學時期就是場地籃球高手；多森曾經是康州大學校隊主力； 格瑞來自南卡羅萊納大學，普朗姆是華盛頓大學校友，在校期間曾經保持美國大學校際女籃聯賽單季得分和罰球紀錄，楊恩則來自聖母大學，是2019年美國女子職籃選秀榜首。從五對五全場對抗，到三對三半場較量，美國國奧隊瞥見嶄新地平線和機會，球員個人面對更上一層樓的榮譽和才華挑戰。

美國女子街頭籃球隊的總教練拉森（Kara Lawson），曾經是田納西大學女籃運動員，以及擁有在美國女子職籃征戰13年的經驗。她於2020年7月11日出任杜克（Duke）大學總教練，並且獲聘為波士頓塞爾蒂克男子職籃隊組建73年以來，首位女性助理教練。她還曾經領美國男子和女子隊，於2019年祕魯利馬行的18屆泛美運動會，雙雙榮獲街頭籃球項目金牌，是少數實戰經驗豐富的街頭籃球國家級別教練。街頭籃球比賽進行期間，和全場籃球不同的是，教練並不在場邊指導，而是由場上球員依循教練賽前交託的錦囊妙計逐步落實。 

現代奧林匹克運動競技項目，多少年來一直在思量加和減的運算，譬如英式橄欖球的參賽人數、室內排球和沙灘排球之分，以及泳池和開放水域競速等。半場街頭籃球競技，當初立項的原則，是時間要短、節奏須快、規矩在少和發揮能強，更重要的是，可以充分反映全球年輕世代異口同聲說的酷（Cool）和爽（Fun）。

享受陽光、拜拜空調、挑戰高溫，喜迎本屆夏季奧運會。

美國 奧運 日本

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