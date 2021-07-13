場邊人語／超駟道奇 季半佳績

砲聲轟轟，聲勢正隆。

MLB 洛杉磯道奇 隊11日在主場出賽，共擊出11支安打。第1局下就由第1棒右外野手貝茲（Mookie Betts）擊出陽春全壘打先馳得點；第8局下搶攻3分，追平對手亞里桑納響尾蛇隊，第9局下更在1人出局2人在壘情況下，由第2棒內野手孟西（Max Muncy）揮出右外野方向再見全壘打，終場以7：4逆轉勝出，趕在第92屆全明星賽舉行之前，以56勝35負、勝率0.615的戰績，完成MLB例行賽季前半季，戰績僅次於舊金山 巨人隊的57勝32負。

2020年10月27日，道奇隊以4勝2負戰績取勝坦帕灣光芒隊獲得年度總冠軍。今年5月17日到7月11日之間，道奇隊在主、客場遭遇響尾蛇隊11次，有10度告捷，其中6次是在主場。響尾蛇隊本球季有26場是在打完第7局後比分領先，只有6次遭到逆轉。

「藍衫軍」（Boys in Blue）道奇隊10日在主場4萬4654名球迷見證下，8局共擊出21支安打，包括8支全壘打，攻下22分，其中第1、第2、第7和第8局下，分別獲得5，4、7、6分，不僅是道奇隊在主場單場多得分，也打平球隊自1962年以來單場最高得分紀錄。7月21日，道奇隊走訪科羅拉多洛磯隊，在海拔高地「酷爾斯球場」（Coors Field）出戰9局，在5局攻勢中共擊出23支安打得到22分，包括4支全壘打、1支三壘安打和3支二壘安打；終場道奇隊以22：7獲勝。亞里桑納響尾蛇隊從來沒有單場失掉過22分。

道奇隊10日擊出8支全壘打，是隊史第3次出現單場8轟。當晚由貝茲和透納（Justin Turner）分別於第7局和第2局擊出滿壘全壘打，這是透納首次以滿壘全壘打建功；普荷斯（Albert Pujols）和波拉克（AJ Pollock）也分別擊出2支全壘打。2021年5月2日，道奇隊在客場以16：4得勝，波拉克和比提（Matt Beatty）連續在第1局和第2局擊出滿壘全壘打。

道奇隊成為MLB所有球隊中，至今唯一在同一球季曾有2場賽事都擊出2支滿壘全壘打的球隊。

2002年5月23日道奇隊作客密爾瓦基釀酒人隊，在主場2萬6728名球迷觀賽下，道奇隊擊出19支安打，以16：3狂勝地主球隊；道奇隊全場累積8支全壘打，其中左投左打的格林（Shawn Green）走出打擊陰霾，6次上場打擊都沒有空手而還，賺到7個打點，個人包辦4支全壘打，還有擊出一壘和二壘安打，是MLB史上第14位球員創下單場4支紅不讓紀錄。格林已於2007年9月29日退役。

2019年3月28日，道奇隊在主場5萬3086名球迷擁簇下展開例行賽季第1場比賽，全場擊出12支安打，包括8支全壘打，前6局就有5轟。二壘手赫南德茲（Enrique Hernandez）和左外野手彼德森（Joc Pederson）每人各有2轟，終場以12：5擊敗亞里桑納響尾蛇隊。這是道奇隊至今在球季開幕日當天寫下最輝煌的單場全壘打數紀錄。