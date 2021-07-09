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場邊人語／猶他地緣 球迷心願

彭廣揚

只是由於猶他州的地緣，為數不少的球迷特別關心密爾瓦基公鹿隊的戰況。

猶他爵士隊在例行賽季戰績52勝20敗，是西區表現最佳的球隊，也是各界一路看好的奪標隊伍。然而從5月23日開始的季後賽第一輪，爵士隊以4勝1敗淘汰曼斐斯灰熊隊，但是卻在第2輪連輸4場向洛杉磯快艇隊稱臣，於6月18日就提前返家解散。

雖然如此，NBA年度總冠軍賽事仍然連續第3年出現「猶他元素」。

2019年5月30日到6月13日金州勇士隊7呎澳大利亞籍中鋒伯加特（Andrew Bogut），以及2020年9月30日到10月11日參與奧蘭多年度總冠軍賽事的洛杉磯湖人隊6呎10吋前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma），都是猶他州立大學校友。

密爾瓦基公鹿隊在例行賽季戰績46勝26敗，在西區15支球隊中排名第3，僅次於費城76人隊和布魯克林籃網隊。在晉級季後賽前3回合的17場賽事，2名來自猶他州的替補球員正在逐漸發揮關鍵性支援力量。

6呎4吋的25歲得分後衛梅瑞爾（Samuel Hoskins Merrill）生於猶他州鹽湖城，曾效力猶他州立大學4年，參加過132場比賽，其中118場先發，平均每場得到16.6分3.6籃板3.6助攻和1抄截，投籃命中率47%，三分球命中率42%，罰球命中率89.1%。他於2020年11月18日參加選秀，由紐奧良鵜鶘隊在第2輪第30順位圈選，同年11月24日交易到公鹿隊。

梅瑞爾於2020年12月23日首度登場，整個例行賽季出賽30場，只有2次先發，總共上陣233分鐘，投籃命中率44.4%，三分球命中率44.7%，罰球命中率100%。他在季後賽3個回合7場比賽場均4分鐘，得到0.7分0.7籃板和0.1助攻，算是稱職的替補球員。

2020年12月29日在邁阿密，公鹿隊不僅以144比97大破熱火隊，還創下NBA單場三分球得分紀錄，51次出手有29次得分。當時職業球齡只有4場的梅瑞爾雖只上場8分鐘48秒，卻把握機會在第4節終哨前6分鐘10秒投進全隊第28顆三分球，個人三分球命中率完美，且成球隊光榮戰史的一部分。

6呎5吋的26歲得分後衛布萊恩（Elijah Brigham Bryant）生於喬治亞州，曾經轉學進入猶他州楊百翰大學（BYU）就讀，實際效力籃球校隊2年，參加過91場比賽，其中56場是先發，場均15.6分5.3籃板2.3助攻和1.1抄截，投籃命中率47.2%，三分球命中率37.3%，罰球命中率83%。他於今年5月16日由以色列職籃轉戰北美，只趕上1場例賽，但是上場32分鐘，得到16分1顆三分球6籃板和3助攻。

梅瑞爾和布萊恩，在總決賽階段扮演關鍵的得分角色，將為鋒線隊友減輕壓力，並且分散和增強得分點。

猶他州 季後賽 洛杉磯

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