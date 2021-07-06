場邊人語／短跑爭先 困難在前

運動員情緒的波折，有時尤甚過體能考驗。

美國 反禁藥組織（The U.S. Anti-Doping Agency , USADA）7月2日宣布，有希望登上東京季奧運會獎台的21歲美國女子百公尺短跑選手理查森（Sha'Carri Richardson），雖然在6月19日於奧勒岡州尤金市以10.87秒勝出通過國奧隊百公尺項目選拔標準，可是當天採驗的樣本檢測出大麻（Cannabis, Marijuana, and Hashish）陽性反應，她選擇接受停賽一個月的處分，並且使得相關獎金、獎牌、積分歸零。

這項處分自6月28日起生效，將造成李查森無法前往日本參加拿手的百公尺競賽，但是美國國家奧會和田徑協會或許還有機會圈選她趕及參加400公尺接力賽項目。理查森在7月2日公開說明自己絕對不諉過，完全對自己的行為負責，並且向她的粉絲、家庭、贊助者和對手道歉，她表示「我目前全心全意療傷」；理查森的生母日前過世，導致她情緒激動，在大麻合法化 的奧勒岡州使用大麻。

美國反禁藥組織認為，遊戲規則是清晰明白的，希望理查森接受責任和表示道歉，成為一個重要的提醒，就是運動員在艱困地作出相關決定時，必須牢記事情的不可逆性和將產生的深遠後果。該組織提出3點強化執法的原因，最重要的就是運動員使用大麻，會導致反應遲緩和影響判斷力，其次是大麻對於部分單項運動如同「大力丸」，還有吸食大麻不是運動場上正形像。

然而有些運動學者和是社會意見領袖反駁指出，女子百公尺賽跑牽扯不上反應慢、判斷差和負能量等問題。大家其實期待的是代表牙買加、現年34歲的已婚短跑女后佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）和理查森的百米對決。理查森近期曾經跑出10.72、10.74、10.77秒佳績，佛瑞塞-普萊斯已經2次在奧運會女子百米封后；她於6月5日才跑出10.63秒成績，積極準備在東京奧運 會第3度成為世界冠軍以及地表上現役速度最快的女飛毛腿。

已於1998年9月21日在睡夢中去世的美國女子短跑明將喬伊娜（Florence Delorez Griffith Joyner），至今仍保有1988年在印地安納亞波里斯創下的女子百米記錄10.49秒。喬伊娜還在1988年跑出10.61秒和10.62秒的成績。

已退休的美國女子短跑運動員傑特（Carmelita Jeter）專攻100公尺賽跑，她於2009年9月20日在中國上海寫下10.64秒的歷史次快紀錄。

世界反禁藥組織（WADA）於1999年創立，目標在透過全球性獨立的合作和協作，維護一個免受汙染的國際競技環境；組織的核心價值因此是公開（Openness）、尊嚴（Integrity）和至善（Excellence）。該組織明文規定，運動員在比賽期間禁用不論人工合成或自然生成的大麻素（Cannabinoids），個別運動員如果檢驗出對大麻有陽性反應，將按照違規情節輕重，遭到為期不一定的禁賽；理查森的個案由於影響競賽公平性作用不大，處分期間也不滿3個月。目前在美國境內18個州和華盛頓哥倫比亞特區都已經修改通過地方性，將醫療用或者消遣用大麻合法化，美國的屬地北馬里亞納羣島和關島，也是如此。