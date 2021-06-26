場邊人語／新陳代謝 男籃集結

從57名候選名單之中揀選12人成為正式代表，過程實在一言難盡。

美國 參加日本東京奧運 隊的男子籃球代表隊6月23日正式成軍；美國籃協於3月11日公布國奧隊15人增選名單，加上稍早已經點名的45人名單，其中16人曾參加過夏季奧運，24名球員出征過世界盃。然而，本屆奧運會美國男籃面貌最終名單中，只有杜蘭特（Kevin Durant）於2012和2016年兩次參加夏季奧運會，以及勒夫（Kevin Love）和格林（Draymond Green）分別擁有征戰英國倫敦和巴西里約奧運會經歷。

全隊的努力目標設定在連續第4次在奧運男籃項目奪金。杜蘭特個人則期望能夠打破6呎8吋前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的紀錄，後者曾14次入選國家隊出賽85場，累積獲得1265分。

改組級的美國男籃隊由32歲的6呎10吋前鋒杜蘭特領銜，2名擁有豐富作戰經驗的後衛—布魯克林籃網隊的哈登（James Harden）和鳳凰城太陽隊的保羅（Chris Paul）都因傷缺陣。鳳凰城太陽隊後衛布克（Devin Booker）和密爾瓦基公鹿隊前鋒米道頓（Khris Middleton）以及同隊的後衛哈勒戴（Jure Holiday）目前正在打NBA季後賽，可能要到7月22日能歸隊。

美國男籃代表隊由72歲的波波維奇（Gregg Popovich）擔任總教練，隊員名單以任務編組，3名中鋒為6呎7吋的米道頓、邁阿密熱火隊6呎9吋的阿德巴約（Bam Adebayo）和金州勇士隊6呎6吋的格林，其中米道頓和格林也可以職司前鋒；4人專職前鋒包括杜蘭特、克里夫蘭騎士隊6呎8吋的勒夫、底特律活塞隊6呎8吋的葛蘭特（Jerami Grant），以及波士頓塞爾蒂克隊6呎8吋的泰托姆（Jayson Tatum）。後衛為24歲的布克、31歲的哈勒戴、波特蘭拓荒者隊30歲的里拉徳（Damian Lillard）、華盛頓巫師隊27歲的比爾（Bradley Beal），以及芝加哥公牛隊26歲的拉文（Zach LaVine）。

奧運男籃賽程從7月25日打到8月6日，美國隊將首先遇上法國。上屆奧運會男籃前4名分別是美國、塞爾維亞、西班牙和澳大利亞。美國男籃隊伍在最近一項國際賽事、2019年8月31日到9月15日在中國舉行的國際籃協第18屆世界盃比賽只獲得第7名，落後於西班牙、阿根廷、法國、澳洲 、塞爾維亞和捷克。本屆國奧隊因此汲取教訓，只保留米道頓和泰托姆兩名世界杯代表。

美國男籃在啟程日本之前，7月6日到18日將在拉斯維加斯進行集訓和熱身對抗比賽，7月10日起，依次和奈及利亞、澳洲、阿根廷和西班牙舉行表演賽。