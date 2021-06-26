我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

場邊人語／新陳代謝 男籃集結

彭廣揚

從57名候選名單之中揀選12人成為正式代表，過程實在一言難盡。

美國參加日本東京奧運隊的男子籃球代表隊6月23日正式成軍；美國籃協於3月11日公布國奧隊15人增選名單，加上稍早已經點名的45人名單，其中16人曾參加過夏季奧運，24名球員出征過世界盃。然而，本屆奧運會美國男籃面貌最終名單中，只有杜蘭特（Kevin Durant）於2012和2016年兩次參加夏季奧運會，以及勒夫（Kevin Love）和格林（Draymond Green）分別擁有征戰英國倫敦和巴西里約奧運會經歷。

全隊的努力目標設定在連續第4次在奧運男籃項目奪金。杜蘭特個人則期望能夠打破6呎8吋前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的紀錄，後者曾14次入選國家隊出賽85場，累積獲得1265分。

改組級的美國男籃隊由32歲的6呎10吋前鋒杜蘭特領銜，2名擁有豐富作戰經驗的後衛—布魯克林籃網隊的哈登（James Harden）和鳳凰城太陽隊的保羅（Chris Paul）都因傷缺陣。鳳凰城太陽隊後衛布克（Devin Booker）和密爾瓦基公鹿隊前鋒米道頓（Khris Middleton）以及同隊的後衛哈勒戴（Jure Holiday）目前正在打NBA季後賽，可能要到7月22日能歸隊。

美國男籃代表隊由72歲的波波維奇（Gregg Popovich）擔任總教練，隊員名單以任務編組，3名中鋒為6呎7吋的米道頓、邁阿密熱火隊6呎9吋的阿德巴約（Bam Adebayo）和金州勇士隊6呎6吋的格林，其中米道頓和格林也可以職司前鋒；4人專職前鋒包括杜蘭特、克里夫蘭騎士隊6呎8吋的勒夫、底特律活塞隊6呎8吋的葛蘭特（Jerami Grant），以及波士頓塞爾蒂克隊6呎8吋的泰托姆（Jayson Tatum）。後衛為24歲的布克、31歲的哈勒戴、波特蘭拓荒者隊30歲的里拉徳（Damian Lillard）、華盛頓巫師隊27歲的比爾（Bradley Beal），以及芝加哥公牛隊26歲的拉文（Zach LaVine）。

奧運男籃賽程從7月25日打到8月6日，美國隊將首先遇上法國。上屆奧運會男籃前4名分別是美國、塞爾維亞、西班牙和澳大利亞。美國男籃隊伍在最近一項國際賽事、2019年8月31日到9月15日在中國舉行的國際籃協第18屆世界盃比賽只獲得第7名，落後於西班牙、阿根廷、法國、澳洲、塞爾維亞和捷克。本屆國奧隊因此汲取教訓，只保留米道頓和泰托姆兩名世界杯代表。

美國男籃在啟程日本之前，7月6日到18日將在拉斯維加斯進行集訓和熱身對抗比賽，7月10日起，依次和奈及利亞、澳洲、阿根廷和西班牙舉行表演賽。

東京奧運 美國 澳洲

上一則

NBA／總冠軍功臣回歸 基德接掌獨行俠兵符

下一則

網球／溫布頓籤表揭曉 約克維奇運氣好 費德勒硬碰硬

延伸閱讀

NBA／皮朋批不如詹姆斯 杜蘭特：你連最後一擊都無法

NBA／皮朋批不如詹姆斯 杜蘭特：你連最後一擊都無法
NBA／傳詹皇挖角柯瑞 勇士老闆不擔心：我信任他

NBA／傳詹皇挖角柯瑞 勇士老闆不擔心：我信任他
NBA／杜蘭特挑戰3度奧運摘金 夢幻隊12人名單出爐

NBA／杜蘭特挑戰3度奧運摘金 夢幻隊12人名單出爐
NBA／準絕殺變追平球…杜蘭特懊悔：我該死的大腳踩線

NBA／準絕殺變追平球…杜蘭特懊悔：我該死的大腳踩線

熱門新聞

義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
安戴托昆波（右）率公鹿大比分擊敗老鷹，將東區冠軍戰扳平。（路透）

1張圖／NBA分區冠軍戰 公鹿大比分獵鷹 東區扳平

2021-06-25 23:10
湖人撤換掉陣中來自台灣的女防護員謝妮娜。（截圖自NBA官網）

NBA／曾幫詹姆斯點眼藥水 湖人撤換來自台灣女防護員

2021-06-21 07:42
C羅凌晨對法國球門踢進第二球點球後進行例行慶祝時，場邊的法國球迷居然朝他丟可樂瓶，留下「彈跳中的C羅與可樂瓶」的另類合照，還成為微博熱搜話題。(Getty Images)

賽後又脫球衣秀肌肉 C羅被丟可樂瓶拍出另類合照

2021-06-24 14:09
C羅記者會上移開可樂的舉動引發熱議。( 美聯社 )

歐洲杯／C羅移動可樂 蒸發40億美元 歐足總：再學罰款

2021-06-19 15:22
小柯瑞18日火力大爆發，攻下全隊最高24分。（歐新社）

NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現

2021-06-19 09:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗