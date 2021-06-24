場邊人語／女籃衝金 老薑帶新

新老交替，是團隊戰力調整的常態；老薑有見識，新苗有膽識。

美國 參加日本東京奧運 隊的12人女子籃球代表隊於6月21日正式成軍，由39歲的後衛陶樂西（Diana Taurasi）和40歲的組織後衛柏德（Sue Bird）領銜，志在爭奪夏季奧運會女籃項目連續第7面金牌。

女籃賽程於7月26日到8月8日進行，美國女籃將依次遭遇奈及利亞、日本和法國。上屆奧運隊前3名分別是美國、西班牙和塞爾維亞。

身高6呎的陶樂西和5呎9吋的柏德，聯袂拿下8面奧運金牌和7面世界盃金牌。

美國女籃在1992年西班牙巴塞隆納奧運會，靠各6名舊將和新人以4勝1負奪得銅牌；1996年亞特蘭大奧運會，美國隊汲取教訓，由1995年10月2日起練兵，在10個月的時間內前往7個國家交戰52次，每一場都告捷。美國女籃在亞特蘭大奧運出賽是當年最叫座的賽事，8場比賽共吸引20萬2556人次捧場，先後擊敗古巴、烏克蘭、薩伊、澳大利亞、南韓、日本、巴西勇奪金牌。從此之後，美國女籃在澳大利亞雪梨、希臘雅典、中國北京、英國倫敦和巴西里約都繼續稱后，至今連勝49場。

本屆美國女籃國奧隊成員來自包括康州大學、杜克大學、聖母大學、貝勒大學、德州大學、南卡羅來納大學和路易斯安納州立大學7所大學校隊，其中6人首次參加奧運會，5人是康州大學校友，全部陣容都是WNBA現役球員，分別來自拉斯維加斯王牌隊（Las Vegas Aces）、西雅圖風暴隊（Seattle Storm）、鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）、華盛頓奇異隊（Washington Mystics）和明尼蘇達山貓隊（Minnesota Lynx）5支球隊。

她們的國際作戰經驗和成績反映在團隊歷年得到15面奧運獎牌和19面世界盃獎牌，有2人將擁有5次奧運經驗，1人今年將參加第4次，1人可望成為3次奧運老將，還有2人是第2次參加奧運。

在奧運會男籃於1936年立項，以及女籃於1976年起競技，世界運動史上只有6名籃球運動員曾經5次參加奧運；他們是在生於加州、已入列名人堂的美國女籃後衛愛德華茲（Teresa Edwards）（1984-2000年，4金1銅）、西班牙男籃得分後衛納瓦洛（Juan Carlos Navarro）（2000-16年，2銀1銅）、巴西男籃6呎8吋射手施密特（Oscar Daniel Bezerra Schmidt）（1980-96） ，以及巴西女籃5呎6吋後衛品托（Adriana Moisés Pinto）（2000-16，1銅）、澳大利亞男籃6呎7吋得分後衛蓋茲（Andrew Barry Casson Gaze）（1984-2000）和已經過世的波多黎各男籃6呎7吋中鋒庫茲（Teófilo Cruz）（1960-76）。

除了愛德華茲、陶樂西和柏德之外，歷屆美國女籃和男籃國奧隊陣容之中，只有3人曾經4次出賽奧運會，分別是南加大校友、身高6呎5吋的女籃中鋒列斯利（Lisa Leslie）（1996-2008）、6呎1吋的女籃前鋒卡欽斯（Tamika Catchings）（2004-2016）和男籃前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）（2004-2016）。