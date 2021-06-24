我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

場邊人語／女籃衝金 老薑帶新

彭廣揚

新老交替，是團隊戰力調整的常態；老薑有見識，新苗有膽識。

美國參加日本東京奧運隊的12人女子籃球代表隊於6月21日正式成軍，由39歲的後衛陶樂西（Diana Taurasi）和40歲的組織後衛柏德（Sue Bird）領銜，志在爭奪夏季奧運會女籃項目連續第7面金牌。

女籃賽程於7月26日到8月8日進行，美國女籃將依次遭遇奈及利亞、日本和法國。上屆奧運隊前3名分別是美國、西班牙和塞爾維亞。

身高6呎的陶樂西和5呎9吋的柏德，聯袂拿下8面奧運金牌和7面世界盃金牌。

美國女籃在1992年西班牙巴塞隆納奧運會，靠各6名舊將和新人以4勝1負奪得銅牌；1996年亞特蘭大奧運會，美國隊汲取教訓，由1995年10月2日起練兵，在10個月的時間內前往7個國家交戰52次，每一場都告捷。美國女籃在亞特蘭大奧運出賽是當年最叫座的賽事，8場比賽共吸引20萬2556人次捧場，先後擊敗古巴、烏克蘭、薩伊、澳大利亞、南韓、日本、巴西勇奪金牌。從此之後，美國女籃在澳大利亞雪梨、希臘雅典、中國北京、英國倫敦和巴西里約都繼續稱后，至今連勝49場。

本屆美國女籃國奧隊成員來自包括康州大學、杜克大學、聖母大學、貝勒大學、德州大學、南卡羅來納大學和路易斯安納州立大學7所大學校隊，其中6人首次參加奧運會，5人是康州大學校友，全部陣容都是WNBA現役球員，分別來自拉斯維加斯王牌隊（Las Vegas Aces）、西雅圖風暴隊（Seattle Storm）、鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）、華盛頓奇異隊（Washington Mystics）和明尼蘇達山貓隊（Minnesota Lynx）5支球隊。

她們的國際作戰經驗和成績反映在團隊歷年得到15面奧運獎牌和19面世界盃獎牌，有2人將擁有5次奧運經驗，1人今年將參加第4次，1人可望成為3次奧運老將，還有2人是第2次參加奧運。

在奧運會男籃於1936年立項，以及女籃於1976年起競技，世界運動史上只有6名籃球運動員曾經5次參加奧運；他們是在生於加州、已入列名人堂的美國女籃後衛愛德華茲（Teresa Edwards）（1984-2000年，4金1銅）、西班牙男籃得分後衛納瓦洛（Juan Carlos Navarro）（2000-16年，2銀1銅）、巴西男籃6呎8吋射手施密特（Oscar Daniel Bezerra Schmidt）（1980-96） ，以及巴西女籃5呎6吋後衛品托（Adriana Moisés Pinto）（2000-16，1銅）、澳大利亞男籃6呎7吋得分後衛蓋茲（Andrew Barry Casson Gaze）（1984-2000）和已經過世的波多黎各男籃6呎7吋中鋒庫茲（Teófilo Cruz）（1960-76）。

除了愛德華茲、陶樂西和柏德之外，歷屆美國女籃和男籃國奧隊陣容之中，只有3人曾經4次出賽奧運會，分別是南加大校友、身高6呎5吋的女籃中鋒列斯利（Lisa Leslie）（1996-2008）、6呎1吋的女籃前鋒卡欽斯（Tamika Catchings）（2004-2016）和男籃前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）（2004-2016）。

東京奧運 美國 日本

上一則

NBA／老鷹楊恩轟48分 卡佩拉關鍵得分 逆轉公鹿開門紅

下一則

足球／平民義大利 變身美麗足球

延伸閱讀

菅義偉：若奧運期間疫情告急 將不惜空場

菅義偉：若奧運期間疫情告急 將不惜空場
巴西染疫不治破50萬 數10城示威怒吼：總統下台

巴西染疫不治破50萬 數10城示威怒吼：總統下台
六月節火速成聯邦假 各州爭排新假期 企業措手不及

六月節火速成聯邦假 各州爭排新假期 企業措手不及
格林、里拉德 將代表美國男籃參戰東京奧運會

格林、里拉德 將代表美國男籃參戰東京奧運會

熱門新聞

義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
老鷹楊恩（左）單場奪下48分，率隊擊敗公鹿，在東區冠軍戰開胡。（路透）

1張圖／NBA分區冠軍戰 老鷹啄公鹿 東區率先開胡

2021-06-23 23:04
健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

2021-06-16 10:24
湖人撤換掉陣中來自台灣的女防護員謝妮娜。（截圖自NBA官網）

NBA／曾幫詹姆斯點眼藥水 湖人撤換來自台灣女防護員

2021-06-21 07:42
小柯瑞18日火力大爆發，攻下全隊最高24分。（歐新社）

NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現

2021-06-19 09:27
正規賽完全沒休息的杜蘭特，追平一擊進球後已累積48分，但延長賽再沒分數進帳。（Getty Images）

NBA／準絕殺變追平球…杜蘭特懊悔：我該死的大腳踩線

2021-06-20 08:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追