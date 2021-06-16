場邊人語／老鷹周旋 快艇馳援

NBA季後賽 七戰四勝，目前第2回合經過4次接戰，結果勝負各半，演變成「三搶二」的局面。

6月14日在亞特蘭大主場，老鷹隊組織後衛楊恩（Trae Young）率隊迎戰費城七六人隊，客隊一度領先18分，然而主隊在終場仍以103比100險勝七六人隊；是老鷹隊自2月21日以來在主場出賽25次第22次捷報。老鷹隊目前的主場戰績自3月1日開始累積33勝14敗，勝率高達70.2%。

七六人隊在終場前8.8秒原有1次逆轉機會，中鋒安比德（Joel Embiid）在無人阻擋（point-blank）情況下未能籃下得分，失去扭轉100比101劣勢的機會。膝蓋掛彩未癒的安比德出賽36分鐘15秒，雖然得到17分21個籃板球，並且8次罰球全部得分，但是全場出手投籃20次只有4次破網，整個下半場3次三分球嘗試都落空，12次出手投籃都是白費勁兒。安比德在出賽老鷹隊的前3場，平均每場35.3分和10.3個籃板球。

「空中飛人」喬丹（Michael Jordan）曾於1997年5月26日，代表芝加哥公牛隊在和邁阿密熱火隊進行年度總冠軍系例賽第4戰時，出賽44分鐘42秒，雖然總共得到29分，可是上半場22分鐘32秒在場上4次三分球全部落空，11次出手投籃做了虛功。

當晚稍後，洛杉磯快艇 隊在主場對抗猶他爵士隊，快艇隊在4月4日到21日之間曾創下主場7連勝紀錄，目前士氣如虹。爵士隊得分後衛米契爾（Donovan Mitchell）當晚獨得37分，是現役球員之中，唯一在職籃生涯前30場季後賽就累積得到855分者。米契爾今年是第4次參加季後賽，目前連續6場季後賽每場至少都得到30分以上，目前在4次對抗洛杉磯快艇隊時，有3次是雙方單場得分之首，最多得到45分。

快艇隊得分後衛喬治（Paul George）和小前鋒雷納德（Kawhi Leonard）全場各有31分進帳，終場以118比104獲勝。爵士隊除了在開賽後20秒憑藉6呎8吋的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanović）灌籃首開紀錄，取得全場唯一領先時刻，之後全場無力作為，曾經落後多達29分。快艇隊在第1節就以30比13領先，還造成對方6次失誤。爵士隊直到第1節結束前1分鐘34秒時，才由克拉克森（Jordan Clarkson）投進26英呎遠的三分球。

雷納德是NBA例行賽季的「勝球王」，戰績429勝147敗，勝率為74.5%。他和喬治都當選為全明星，並且在對抗棘手的爵士隊連續2場2人都各自貢獻30分以上；他們在今年季後賽11場賽事每場比賽都各自至少攻進20分，是NBA史上第3對最佳拍檔，其他2對是1962年的洛杉磯湖人隊韋斯特（Jerry West）和貝勒（Elgin Baylor），以及2003年的湖人隊布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O’Neal）。

如果不以勝負論英雄，楊恩、安比德、米契爾和雷納德，還是大有看頭。