場邊人語／東西南北 冰球搶盃

又見美加冰上曲棍球搶盃。

從6月13日下午3時開始，來自紐約長島 的長島人隊 (New York Islanders) ，將率先和佛州坦帕灣閃電隊 (Tampa Bay Lightning) 展開北美冰球大聯盟 (NHL) 季後賽 第3回合搶4系利戰役，決定由誰代表大聯盟東區搶盃。大聯盟是於2020年3月12日由於冠狀肺炎病毒肆虐停賽，8月1日改以24支球隊集中在加拿大 進行季後賽方式競技，9月28日由2支來自美國大陸陽光地帶 (The Sun Belt )的球隊 — 佛州閃電隊和德州達拉斯星辰隊，在加拿大亞伯達省省會艾德蒙頓較量6場，閃電隊笑納冠軍。

來自加拿大東部的蒙特利爾法語加拿大人隊 ( Montréal Canadiens )，預定於6月14日晚間9時起，和拉斯維加斯金武士隊 ( Vegas Golden Knights ) 西區系列爭霸賽。法語加拿大人隊於1917年11月26日成軍，是大聯盟第1支主場設在加拿大的球隊；本季是第103次參加聯賽，在大聯盟季後賽現身過84次，23次捧回史坦利盃。金武士隊是大聯盟31支球隊組建最晚的球隊，至今年年晉級季後賽。該隊於2017年10月6日才正式投入大聯盟聯賽，第1個球季82場例行比賽，就創寫51勝24敗7和局後失利的戰果，累積109分。該隊在處女球季季後賽3個回合，先後取勝洛杉磯帝王隊、聖荷西鯊魚隊和溫尼伯噴射機隊，然而在爭奪年度總冠軍系利比賽，以1勝4敗向華盛頓首都隊稱臣。

北美冰球大聯盟競技形勢多變，本球季原來於5月8日結束例行賽季，5月11日起舉行季後賽，但是由於溫哥華加拿大隊深受疫情影響賽程落後，只有順延；因此首次出現部分球隊於5月15日進行季後賽，但是還有球隊的例行賽季到5月19日才結束的怪異局面。

最近10年之間，大聯盟的盟主更換過7次，只有匹茲堡企鵝隊連續獲勝，芝加哥黑鷹隊和洛杉磯帝王隊各自得冠2次，其他得獎名單包括閃電隊、首都隊、聖路易藍夾克隊和波士頓棕熊隊、

閃電隊是在2003-04球季榮獲冠軍之後，等到2019-20球季才有機會再度問鼎冠軍。法語加拿大人隊最近一次捧回史坦利盃是在1992-93球季，在此之前，閃電隊曾經於1975-79球季4次榮獲史坦利盃。

雖然大聯盟包括7支主場分別在多倫多，蒙特利爾、溫哥華、渥太華、溫尼伯、艾德蒙頓和卡加立，卻沒有任何加拿大的球隊，在過去26年間奪得過北美冰球大聯盟的年度冠軍。

紐約遊騎兵隊 (New York Rangers) 是北美地區職業冰球天地的「老字號」，早在1926年11月16日就建軍作戰；然而由2005-06年球季以來，12次在季後賽各個階段遭到淘汰。長島人隊從1972年10月7日起參加聯賽，1979-83球季也是連續4次捧回史坦利盃。自從2000-1年20個球季以來，長島人隊只有˙10次晉級季後賽，這個球季是連續第3次有緣季後賽。

隊伍來自東西南北，職業 冰球仲夏搶盃。