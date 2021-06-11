場邊人語／日將棒攻 屢建奇功

職業棒球場上，防守重美技，進攻講良機。

來自東瀛的2名球員，6月8日在MLB 例行賽再度以及時雨式的打擊表現建功。

當晚，1萬1897名球迷興高彩烈地到達俄亥俄河畔的美國球場（Great American Ball Park）觀賽，這是地主辛辛那提紅人隊自例行賽季開幕以來，首次解除現場人士和戴口罩的限制，主客經過9局對壘，密爾瓦基釀酒人隊以5：1告捷，拿下5連勝，紅人隊則苦吞球季第30場失利。紅人隊共擊出6支安打，第2局下第8棒中外野手秋山翔吾（Shogo Akiyama）擊出中間方向安打，雖然成功地掩護隊友捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart）先馳得點，卻也是全場唯一得分。

稍早在洛杉磯，安納罕天使 隊以8：1擊退坎薩斯皇家隊，獲得最近15場比賽第10次捷報。天使隊全場轟出5支全壘打，創單季紀錄，右投左打的26歲日籍指定打擊大谷翔平（Shohei Ohtani）擔任第2棒攻擊，在第1局下1人在壘無人出局、2好2壞球情況下，擊出右中外野方向470英呎遠的2分全壘打先馳得點；這是他本球季第17支全壘打，擊球初速達到111.7英哩，也是個人在MLB征戰，擊出距離最遠的紅不讓。

大谷翔平在MLB有4年實戰經歷，目前有33支長打，和波士頓紅襪隊的多明尼加擊三壘手狄佛斯（Rafael Devers）領先群倫，全壘打數在並列第2，平均長打率.606居全聯盟第5，三壘打數名列第6，打點44是第7名，還有累積9次盜壘成功，躋身同儕第10名，每次上場打擊都讓人驚豔。

他於2019年6月13日在佛州坦帕灣客場完成難度高的完全打擊（Hitting for the Cycle），是天使隊史第7位球員有此殊榮，也是日本 球員在MLB初嘗這種甜美滋味。

大谷翔平的隊友，29歲的中外野手楚奧特（Mike Trout）曾於2019年9月5日在北加州奧克蘭客場擔任第2棒，擊出486英呎遠的全壘打。2002年10月20日在安納罕，舊金山巨人隊第4棒左外野手邦茲（Barry Bonds）在總決賽第2戰第9局上2人出局時，揮出一支485英呎遠的全壘打。換句話說，天使球場和大谷翔平還有「遠距離的約會」。

33歲的秋山翔吾生於日本神奈川縣横須賀市，右投左打，參加日本職棒年度選秀由埼玉西武獅隊簽約入隊，曾經3次當選日本職棒太平洋聯盟安打王，先後代表日本參加2015年第1屆和2019年第2屆世界12強棒球賽，以及2017年第四屆世界棒球經典賽。於2020年1月6日和紅人隊簽訂為期3年總價2100萬元合約，成為紅人隊史上首位日本及隊員；同年7月24日正式在MLB出賽。

秋山翔吾於3月13日參加春訓左腳受傷，5月7日才復出參賽。他在紅人隊兩個球季共出賽78場，234打席201打數，擊出48支安打、7次二壘打和1支三壘打，沒有全壘打紀錄，累計得到21分和14個打點，遭44次三振和29次四壞球保送，4次盜壘失敗，平均打擊率為.239，上壘率有.343，長打率.284。