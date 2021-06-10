場邊人語／同窗益友 並肩戰鬥

林述鎔。（彭廣揚提供）

高中四年，是人生最重要的交友期間，高中校園，更是年輕運動員競技的大舞台。

坐落在紐約市 曼哈頓下城哈德森河畔的的史岱文森高中 （Stuyvesant High School），是該市8所公立特殊高中（specialized high school）之一，意味著這所學校的學生都是經由激烈的年度筆試會考獲得錄取的佼佼學子。史岱文森高中的單項運動員，在充分表現年輕運動員追求快、高、遠的激情之前，必須要逐項滿足校方對於個人學習內容和成績的嚴格考核，並且還須要持續保持學習和練習、學術和技術的平衡。

史岱文森高中將於6月25日在皇后區美國 網球中心美國網球公開賽中央球場（Arthur Ashe Stadium）舉行畢業典禮，該校排球隊「野獸」（Beasts）背號21號的隊長姚松賢（Nicklaus Yao）以及籃球隊13號小前鋒射手林述鎔（Nikkie Lin），終於將在這個擁有傳統、歷史和榮耀的場地結束他們在高中同窗琢磨、並肩競技的運動員歲月。

身高5呎11吋的林述鎔生於田納西州曼斐斯，2007年遷居紐約市，曾就讀皇后區法拉盛地段公立214小學，是籃球和室內排球兩棲運動員，也不時參加沙灘排球活動。他與籃球結緣是在小學附近公園的籃球場，曾在高中9年級時參加籃球校隊選拔落空，然而次年如願以償。10年級時，不僅縱橫排球場，並且由於得分能力當選籃球場上「最有價值球員」。11年級時仍然名列排球校隊陣容，又獲得籃球教練指名褒揚，12年級依然是排球校隊成員。這些年來，他敘說球場上的隊友，既是同窗的益友，又是難得的戰友，「大家一起揮汗練習，以及一道小吃便餐，多棒！」

林述鎔在10年級時完全享受上籃得分的樂趣，卻也嘗到手指和手肘運動傷害的滋味；他回憶在整個例行球季最重要的一場資格比賽，在下半場第3節結束前就攻下20分，但是由於對方球員「用力」防守，他的教練在抱怨裁判鳴笛不公後遭到被請出場，導致球隊因此敗北未能晉級。只不過，林述鎔在這場比賽獨得29分的表現，從此成為史岱文森高中籃球教練巴濱（Howard M. Barbin）指導學生的教材內容，在不經意間居然成為YouTube網紅。

他在排球隊中一直學著扮演主攻的角色。他強調「快活」是參與的動機和續航力，覺得自己很幸運地成為史岱文森高中的運動員，每天在通勤、上課、考試、作業、團練之間不斷學習如何有效管理時間，同時專注在成績單和球場上都能夠得分。

身高5呎9吋姚松賢2003年生於紐約市，是羽球、籃球和排球三棲運動員，初中時期就讀於紐約市著名的公立協和中學（NYC Lab Middle School for Collaborative Studies），這所學校位於曼哈頓中城西區，是享譽全市有入學測驗的中學；他曾是該校排球校隊成員，並且在高中時加盟紐約市菁英排球俱樂部（NYC Impact Volleyball Club）。姚松賢在學校排球隊中，既能勝任後排的自由人（libero）專注防守角色，也熟悉前排主攻的任務。

他指出，在11和12年級關鍵時刻遭逢新冠肺炎疫情影響，非常令人失望，「因為這是在升入大學之前，最後能和應屆畢業同學在球場上競技的機會」，他會懷念在大部分周末的早晨以及每天放學後，走進空空如也體育館練習的一段美好時光。

姚松賢和林述鎔並沒有機會參加球隊歡送畢業生（Senior Day）的活動，然而他們這些年馳騁在球場的身影，已經成為學校的集體記憶和個人珍貴回憶。