我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

場邊人語／同窗益友 並肩戰鬥

彭廣揚
林述鎔。（彭廣揚提供）
林述鎔。（彭廣揚提供）

高中四年，是人生最重要的交友期間，高中校園，更是年輕運動員競技的大舞台。

坐落在紐約市曼哈頓下城哈德森河畔的的史岱文森高中（Stuyvesant High School），是該市8所公立特殊高中（specialized high school）之一，意味著這所學校的學生都是經由激烈的年度筆試會考獲得錄取的佼佼學子。史岱文森高中的單項運動員，在充分表現年輕運動員追求快、高、遠的激情之前，必須要逐項滿足校方對於個人學習內容和成績的嚴格考核，並且還須要持續保持學習和練習、學術和技術的平衡。

史岱文森高中將於6月25日在皇后區美國網球中心美國網球公開賽中央球場（Arthur Ashe Stadium）舉行畢業典禮，該校排球隊「野獸」（Beasts）背號21號的隊長姚松賢（Nicklaus Yao）以及籃球隊13號小前鋒射手林述鎔（Nikkie Lin），終於將在這個擁有傳統、歷史和榮耀的場地結束他們在高中同窗琢磨、並肩競技的運動員歲月。

身高5呎11吋的林述鎔生於田納西州曼斐斯，2007年遷居紐約市，曾就讀皇后區法拉盛地段公立214小學，是籃球和室內排球兩棲運動員，也不時參加沙灘排球活動。他與籃球結緣是在小學附近公園的籃球場，曾在高中9年級時參加籃球校隊選拔落空，然而次年如願以償。10年級時，不僅縱橫排球場，並且由於得分能力當選籃球場上「最有價值球員」。11年級時仍然名列排球校隊陣容，又獲得籃球教練指名褒揚，12年級依然是排球校隊成員。這些年來，他敘說球場上的隊友，既是同窗的益友，又是難得的戰友，「大家一起揮汗練習，以及一道小吃便餐，多棒！」

林述鎔在10年級時完全享受上籃得分的樂趣，卻也嘗到手指和手肘運動傷害的滋味；他回憶在整個例行球季最重要的一場資格比賽，在下半場第3節結束前就攻下20分，但是由於對方球員「用力」防守，他的教練在抱怨裁判鳴笛不公後遭到被請出場，導致球隊因此敗北未能晉級。只不過，林述鎔在這場比賽獨得29分的表現，從此成為史岱文森高中籃球教練巴濱（Howard M. Barbin）指導學生的教材內容，在不經意間居然成為YouTube網紅。

他在排球隊中一直學著扮演主攻的角色。他強調「快活」是參與的動機和續航力，覺得自己很幸運地成為史岱文森高中的運動員，每天在通勤、上課、考試、作業、團練之間不斷學習如何有效管理時間，同時專注在成績單和球場上都能夠得分。

身高5呎9吋姚松賢2003年生於紐約市，是羽球、籃球和排球三棲運動員，初中時期就讀於紐約市著名的公立協和中學（NYC Lab Middle School for Collaborative Studies），這所學校位於曼哈頓中城西區，是享譽全市有入學測驗的中學；他曾是該校排球校隊成員，並且在高中時加盟紐約市菁英排球俱樂部（NYC Impact Volleyball Club）。姚松賢在學校排球隊中，既能勝任後排的自由人（libero）專注防守角色，也熟悉前排主攻的任務。

他指出，在11和12年級關鍵時刻遭逢新冠肺炎疫情影響，非常令人失望，「因為這是在升入大學之前，最後能和應屆畢業同學在球場上競技的機會」，他會懷念在大部分周末的早晨以及每天放學後，走進空空如也體育館練習的一段美好時光。

姚松賢和林述鎔並沒有機會參加球隊歡送畢業生（Senior Day）的活動，然而他們這些年馳騁在球場的身影，已經成為學校的集體記憶和個人珍貴回憶。

姚松賢。（彭廣揚提供）
姚松賢。（彭廣揚提供）

紐約市 史岱文森高中 美國

上一則

1張圖／NBA季後賽對戰表 老鷹再碎金塊 系列賽2勝領先

下一則

MLB／追平隊友克蕭 道奇布勒跨季21場不敗

延伸閱讀

仁德醫生已為社區打逾2萬疫苗醫生建議：新冠痊癒者也應接種

仁德醫生已為社區打逾2萬疫苗醫生建議：新冠痊癒者也應接種
斯靜格表親大義滅親 背書對手賈西亞

斯靜格表親大義滅親 背書對手賈西亞
紐約市6月底難達接種目標 白思豪:已實現「功能性群體免疫」

紐約市6月底難達接種目標 白思豪:已實現「功能性群體免疫」

疫苗瓶頸 紐約市11郵編區接種率僅三成

疫苗瓶頸 紐約市11郵編區接種率僅三成

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
保羅穿針引線送出15助攻，太陽6人得分上雙擊潰金塊。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 老鷹再碎金塊 系列賽2勝領先

2021-06-10 00:30
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
詹姆斯帶領湖人打背水一戰，結果慘遭太陽淘汰。(路透)

NBA／衛冕軍湖人被淘汰 詹姆斯生涯第1次首輪出局

2021-06-04 01:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多