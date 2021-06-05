場邊人語／澳洲壘隊 首途與會
●組隊成行比起逐項說明，容易一目了然。
澳大利亞女子壘球代表隊一行29人6月1日由雪梨經新加坡抵達日本東京成田機場，以3個小時完成病毒篩檢和通關手續後，全隊乘車前往東京西北方80公里遠的群馬縣大田市短駐熟悉環境，積極準備參加第32屆夏季奧運會。當天距離奧運會揭幕倒數50天，該隊是全球第1個抵達日本參賽的外國單項代表隊。
這支女壘隊在入境日本時，全體隊職員穿著綠底金色國家隊制服，每個人都戴著口罩，並且完成接種疫苗；日本境管人員並沒有如常禮遇球隊通關，反而是穿著密實的防護衣，逐一查看個人填寫的資料和進行必要篩檢。球隊全體隊職員在獲知篩檢結果皆呈陰性後，先前往2018年和2019年間使用過的練習場地集中作息，預定7月17日才遷入大會選手村，21日正式和日本隊對壘。
這支國家隊已經有15個月受困於疫情無法參加國際比賽；該隊曾在1996年美國亞特蘭大奧運、2000年澳大利亞雪梨奧運、2004年希臘雅典奧運、2008年中國北京奧運，連續4屆夏季奧運會都獲得獎牌，但都不是金牌。2012和2016年夏季奧運會在英國倫敦和巴西里約舉行時，沒有設立女壘項目。
澳大利亞女子壘球隊預定在日本進行6個星期隔離式移地訓練，重點在完成甄選選手的最後過程，將23人候選名單調整到15人。由於2024年在法國巴黎舉行的夏季奧運會不再設立女子壘球項目，這也是球隊最後一次奪標的機會。
同時，從6月1日起到7月20日之間，大約600名參加奧運會競技的日本運動員和為數約為1000名的大會工作人員和教練，都將接受兩劑式疫苗注射。剛滿64歲的日本國家奧林匹克委員會主席山下泰裕（Yasuhiro Yamashita）於3日率先接受疫苗接踵，並且呼籲各個單項協會繼續落實疫苗接種，「對自己好，也對他人有益」。
雖然國際社會繼續在等待東京奧運會組委會更進一步拍板大會最新疫情生化防控（biosecurity）細節，並且公告大會現場觀眾的底線和上限，可是大部分來自全球各地的義工都已經收到主辦單位通知，表示無法助其成行。
曾經在日本初中教授英文的林怡秀，早在2018年9月間就向東京夏季奧運會申請成為義工，然而一波又一波來勢洶洶的疫情，促使日本依然謝絕非日本國籍人士以觀光旅遊名義入境，而且東京、大坂、橫濱、京都、兵庫等地還都處於「緊急事態宣言」（state of emergency）。
林怡秀是石溪紐約州立大學校友，現居紐約市，是一位經驗豐富的社工專業人員，曾經多次訪問日本，並且在東京都居住過。她的奧運義工夢想隨著主辦單位於3月24日發出的一封電子郵件而告終；這封電郵說明在日本日趨嚴格的邊境管制政策之下，非日本公民入境全無可能，而且對於來自世界各地的義工，除非是寥寥可數，由主辦單位特別邀請得有特殊才能的人士，以及少數已經在日本境內合法居留的非日本國籍人士，其他申請義工者都應該立即取消原來住宿安排。
情勢有進有退，進退之間，舉辦為先。
上一則
NBA／誰最難防 格林點名杜蘭特
下一則
FB留言