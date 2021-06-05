場邊人語／澳洲壘隊 首途與會

●組隊成行比起逐項說明，容易一目了然。

澳大利亞女子壘球代表隊一行29人6月1日由雪梨經新加坡抵達日本 東京成田機場，以3個小時完成病毒篩檢和通關手續後，全隊乘車前往東京西北方80公里遠的群馬縣大田市短駐熟悉環境，積極準備參加第32屆夏季奧運會。當天距離奧運會揭幕倒數50天，該隊是全球第1個抵達日本參賽的外國單項代表隊。

這支女壘隊在入境日本時，全體隊職員穿著綠底金色國家隊制服，每個人都戴著口罩，並且完成接種疫苗 ；日本境管人員並沒有如常禮遇球隊通關，反而是穿著密實的防護衣，逐一查看個人填寫的資料和進行必要篩檢。球隊全體隊職員在獲知篩檢結果皆呈陰性後，先前往2018年和2019年間使用過的練習場地集中作息，預定7月17日才遷入大會選手村，21日正式和日本隊對壘。

這支國家隊已經有15個月受困於疫情無法參加國際比賽；該隊曾在1996年美國亞特蘭大奧運、2000年澳大利亞雪梨奧運、2004年希臘雅典奧運、2008年中國北京奧運，連續4屆夏季奧運會都獲得獎牌，但都不是金牌。2012和2016年夏季奧運會在英國倫敦和巴西里約舉行時，沒有設立女壘項目。

澳大利亞女子壘球隊預定在日本進行6個星期隔離式移地訓練，重點在完成甄選選手的最後過程，將23人候選名單調整到15人。由於2024年在法國巴黎舉行的夏季奧運會不再設立女子壘球項目，這也是球隊最後一次奪標的機會。

同時，從6月1日起到7月20日之間，大約600名參加奧運會競技的日本運動員和為數約為1000名的大會工作人員和教練，都將接受兩劑式疫苗注射。剛滿64歲的日本國家奧林匹克委員會主席山下泰裕（Yasuhiro Yamashita）於3日率先接受疫苗接踵，並且呼籲各個單項協會繼續落實疫苗接種，「對自己好，也對他人有益」。

雖然國際社會繼續在等待東京奧運 會組委會更進一步拍板大會最新疫情生化防控（biosecurity）細節，並且公告大會現場觀眾的底線和上限，可是大部分來自全球各地的義工都已經收到主辦單位通知，表示無法助其成行。

曾經在日本初中教授英文的林怡秀，早在2018年9月間就向東京夏季奧運會申請成為義工，然而一波又一波來勢洶洶的疫情，促使日本依然謝絕非日本國籍人士以觀光旅遊名義入境，而且東京、大坂、橫濱、京都、兵庫等地還都處於「緊急事態宣言」（state of emergency）。

林怡秀是石溪紐約州立大學校友，現居紐約市，是一位經驗豐富的社工專業人員，曾經多次訪問日本，並且在東京都居住過。她的奧運義工夢想隨著主辦單位於3月24日發出的一封電子郵件而告終；這封電郵說明在日本日趨嚴格的邊境管制政策之下，非日本公民入境全無可能，而且對於來自世界各地的義工，除非是寥寥可數，由主辦單位特別邀請得有特殊才能的人士，以及少數已經在日本境內合法居留的非日本國籍人士，其他申請義工者都應該立即取消原來住宿安排。

情勢有進有退，進退之間，舉辦為先。