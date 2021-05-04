場邊人語／先發任務 稍後呵護

當天職業先發任務是主場迎敵；稍後家庭私務則是愛妻待產。因此公務完成之後，兼程直奔呵護妻兒。

MLB 國聯東區小組的華盛頓國民隊5月2日對戰邁阿密馬林魚隊，36歲的先發右投薛則（Max Scherzer）在主場8482名球迷見證下，只花2小時37分就以106球數完投9局，面對31席打者，僅讓對方第1棒二壘手迪亞茲（Isan Díaz）於9局上擊出左外野方向陽春砲以及5支零星安打，投出9次三振和1次觸身球保送，防禦率2.54，責失1分，終場以3比1取勝。這是薛則14年職棒生涯第12次完投，也是本季個人6次先發第2勝。而國民隊自4月20日以來，10場比賽7次得勝，目前是4連勝，暫居國聯東區小組榜首。

國民隊連勝馬林魚隊3場，是2020年9月8日以來首次系列對抗賽勝利。

身高6呎3吋的薛則從2008年4月29日轉戰職棒後，已經7次當選全明星，3度榮獲年度最佳投手獎項（包括1次美聯和2次國聯）；他在2015年1月19日和國民隊簽訂7年總價2億1000元合約，合約將於本季到期。他效雨國民隊期間有4個球季先發超過31次，5個例行賽季勝場都是雙位數，2016和2017球季連獲賽揚獎，7個賽季之中有11次完投，其中在2015年球季就有4次，可以算是「物超所值」。

薛則目前生涯三振次數有2831次，距離3000次的里程碑越來越近。MLB歷年三振紀錄第20名（2832次）是1979年9月23日退休 的前底特律老虎隊當家左投洛利區（Mickey Lolich）。薛則在2日的比賽投出76顆好球，獨撐9局，31次面對打者中有23次第1球就是好球。

他最近一次先發9局是於2018年9月8日在主場以111總球數面對打者36次，投出11次三振、沒有四壞球保送，被擊出9支安打，但是終場以10比3戰勝芝加哥 小熊隊。這天也恰好是薛則職涯第80次在賽事中三振次數為雙位數。

國民隊36歲的第4棒一壘手辛默曼（Ryan Zimmerman）在第3局下2在壘2出局情勢下，擊出中外野方向430英尺遠的3分全壘打，為薛則登板增添定心丸。這是他在出戰馬林魚隊時第39次擊出全壘打，馬林魚隊因此成為辛默曼的職棒生涯最難堪的大棒犧牲品。辛默曼於2005年9月1日起代表國民隊，只在2020年選擇避疫免戰，他本球季出賽17場，49次站上打擊區，有15支安打，1支二壘安打和4支全壘打，被三振13次，有10個打點。生涯累積全壘打有274支，球迷期待他在突破300次後再高掛球鞋。

邁阿密馬林魚隊多明尼加籍第7棒游擊手狄佛斯（José Devers）4月24日才在大聯盟登場，在第5局上由薛則手中擊出一支安打，這是他個人在MLB的首安。