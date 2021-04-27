場邊人語／心不在焉 勝出似煙

●心不在焉，因此輕敵，哨音未響，勝負已分。

波士頓 塞爾蒂克隊4月25日作客北卡羅萊納夏洛特，本可輕鬆地奪取本季第33場勝利，但是卻在4節都落後的局面下以125比104向黃蜂隊稱臣，主隊喜獲第30場勝利，塞爾蒂克隊則是連續2場客場失利。塞爾蒂克隊這場比賽防守荒腔走板，進攻找不著節奏，反映出球隊必須立即進行心理建設，重視例行賽季剩餘的19場賽事，避免繼續精神渙散影響季後賽種子排名。

黃蜂隊4月4日在波士頓虎頭蛇尾，讓塞爾蒂克隊在第2、3節共斬獲73分，第4節開始時以98比70領先，終場以116比86遭橫掃。黃蜂隊在25日的比賽反省矯正上次失策，演出賓主易位；塞爾蒂克隊除了開場20秒由小前鋒泰托姆（Jayson Tatum）跳投得分領先，但15秒鐘後就被布里吉斯（Miles Bridges）追平，之後全場47分鐘35秒最多落後24分。黃蜂隊全場有39次助攻，投籃命中率50.5%，三分球出手43次命中21次，準確率為48.8%，還有7次抄截8次防守火鍋和11次失誤。然而塞爾蒂克隊只有18次助攻，傳球不到位，投籃命中率38.6%，三分球命中投41次中24次，命中率為34.1%，有6次抄截2次防守火鍋和13次失誤。

黃蜂隊有3名戰將因傷沒有上場，分別是23歲得分後衛蒙克（Malik Monk）、31歲小前鋒海瓦德（Gordon Hayward）、19歲組織後衛鮑爾 （LaMelo Ball）。該隊目前東區名列第8。海瓦德曾於2017-20球季效力於塞爾蒂克隊；黃蜂隊4月23日剛在主場以108比102力克克里夫蘭騎士隊，6呎7吋小前鋒布里吉斯在常見的暴扣之外展示遠射本領，全場得到25分和10個籃板球，6呎7吋的大前鋒華盛頓（P.J. Washington）也有25分5籃板球進帳，至於6呎1吋得分後衛洛齊爾（Terry Rozier）則拿下25分1籃板，這是2010年1月5日之後，黃蜂隊再次出現單場3人得到25分以上。洛齊爾於2015-19球季也曾是綠衫軍成員。

黃蜂隊替補組織後衛沃納梅克（Brad Wanamaker），剛於3月25日經由交易加盟，他曾兩度和塞爾蒂克隊簽下短約。26歲的組織後衛葛拉罕（Devonte' Graham）自從3月7日以來，18場比賽得分上雙，且連續23場比賽都有三分球得分。25日當晚葛拉罕不僅得到24分，三分球11次出手6次得分，罰球4罰4中，還有令人意想不到的9次助攻。

至於塞爾蒂克隊的組織後衛華克（Kemba Walker），由黃蜂隊在2011年6月23日選秀圈中，於2011-19球季在黃蜂隊效力。當晚他的表現仍在水準之上，上陣29分鐘29秒，得到20分6個籃板球4次助攻2次抄截，三分球9投3中。

塞爾蒂克隊在5月16日例行賽季結束前的賽程不會與布魯克林籃網隊、費城 七六人隊、猶他爵士隊或者猶他爵士隊交鋒，這是好消息；但是如果全隊連降伏黃蜂隊都算費力，這是不利發展。