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場邊人語╱蹲捕指戰 功夫精湛

彭廣揚  

棒球捕手，身在最前線，眼觀八方，令出內外野，每球都必須對決打者。 

屬於美國職棒大聯盟 (MLB)西區小組的舊金山巨人隊，4月22日晚間在主場， 以3比0完封東區小組的邁阿蜜馬林魚隊，28歲的先發右投手桑契斯 (Aaron Sanchez) 以67球數完成5局2支安打沒有失分，拿到球季首勝，也是2月17日轉入巨人隊後第1次旗開得勝。其他4名隊友則協力守土4局分寸不讓。同時，32歲的捕手卡沙里 (Curt Casali) 不僅指揮作戰得宜，而且在1局下從對方左投 卡斯塔諾 (Daniel Castano)手中擊出有2個打點的安打，奠定球隊在本季12勝的基礎。 

卡沙里是巨人隊的2號捕手，但是在4月20日第9局也充當過一壘手。球隊當家捕手是現年34歲，6次當選全明星，3度獲得年度總冠軍，已經隨隊征戰12個球季的波西 (Buster Posey)。波西在2020球季，受到新冠狀肺炎病毒疫情影響，選擇不參加例賽。波西在4月23日晚間又上陣，成為巨人隊139年歷史首位捕手完成1000次蹲捕作戰任務。他的打擊能力也強悍，4月20日晚間在費城客場，創寫生涯第4次單場多次全壘打紀錄。上次他創寫類似紀錄，是於2016年5月28日於丹佛客場。 

22日晚間的完封球賽，使得卡沙里成為121年以來，第5位大聯盟捕手，開季之後至少已經累積5次完封隊方的比賽，而且5場賽事合作的投手每次還都不一樣，除了桑契斯還包括來自多明尼加的35歲右投手奎托 (Johnny Cueto)、31歲的右投手德斯克拉法尼 (Anthony DeSclafani)、30歲的左投手伍德 (Alex Wood)、 以及30歲的右投手高斯曼(Kevin Gausman)。 

其他4名曾經開創紀錄的捕手，分別是效力於匹茲堡海盜隊的塞爾維利 (Francisco Cervelli) (2015)、 巴爾迪摩金鶯隊的霍伊爾斯 (Chris Hoiles) (1995)、休士頓太空人隊的艾希比 (Alan Ashby) (1986) 、以及匹茲堡海盜隊的菲爾普斯 (Ed Phelps)(1903)。 

巨人隊在最近14場比賽有10次凱旋而歸，開季以來19場賽事只有7次惜敗，獲勝率為.632。在球季開始至今的19場比賽，巨人隊的先發投手群，團隊防禦率為2.56，在30之球隊之中排行第4。此外，巨人隊連續19場比賽，每次與對手的分差都在4分之內；該隊在1997年球季，繩經創寫連續23場比賽，每場與對手的分差都在4分之內。 

巨人隊本球季已經有5次完封對手紀錄，和洛杉磯道奇隊不分上下。波西和卡沙里的臨場觀察和現場指揮功夫到家，卡沙里先發7場目前的捕手防禦率為1.40，是大聯盟最佳表現；巨人隊在19次出賽時，投捕之間溝通良好，僅讓對手擊出8支全壘打，在大聯盟表現只落後於紐約大都會隊。 

卡沙里的稱職演出，一方面位波西爭取到寶貴休息時間，同時有效指揮巨人隊激烈戰鬥。 

大都會 美國 紐約

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