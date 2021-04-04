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場邊人語／全球英才 美加棒材

彭廣揚

英才，來自東南西北，精采，由於各有擅場。 

美國職棒大聯盟（MLB）4月1日揭開例行賽季序幕，共有來自美國境外20個國家或地區的256名球員，名列在開幕日陣容之中。大聯盟是從1995年以來，蒐集各個球隊開幕日的作戰名單，並且逐年分析相關的過江龍形勢。 

這些年來，2020球季開始時，大聯盟有291名來自美國境外，全球各地的球員登錄，是歷年來僅見的盛況；2017年時，則有259名在美國境外的出生的球員，參加開季比賽。

多明尼加屬於大安德列斯群島（Greater Antilles archipelago），一直為大聯盟的主要國際兵團基地，源源不斷地提供優質人力資源；本季共有98人登記聯賽；2020年時，更有110名多明尼加籍球員，在球季第1天就效力美加職棒。來自多明尼加的現役球員，包括底特律老虎隊投手阿坎塔拉（Victor Alfonso Alcántara）、紐約大都會隊投手伯坦希斯（Dellin Betances）、聖地牙哥教士隊三壘手馬恰多（Manuel Arturo Machado）等。 

南美洲的委內瑞拉，在4月1日共有64名球員代表美加職棒各隊參加聯賽，人數僅次於多明尼加，譬如科羅拉多洛磯隊投手馬奎茲（Germán Andres Márquez）、芝加哥小熊隊捕手康崔拉斯（Willson Eduardo Contreras）、匹茲堡海盜隊投手瓦茲蓋斯（Felipe Javier Vázquez）等。 

加勒比海地區的古巴，有19名球員進入開賽名單，包括紐約洋基隊投手查普曼（Albertín Aroldis Chapman de la Cruz）和芝加哥白襪隊一壘手阿布瑞尤（José Dariel Abreu Correa）等；波多黎各有18人入選，包括紐約大都會隊游擊手林多（Francisco Miguel Lindor)和休士頓太空人隊游擊手柯瑞亞（Carlos Javier Correa Oppenheimer）等；墨西哥有11人在名單上，如洛杉磯道奇隊投手烏瑞斯（Julio César Urías Acosta），以及加拿大有10名球員列名，譬如亞特蘭大勇士隊一壘手弗里曼（Frederick Charles Freeman）。 

日本有8名球員在開賽名單之內，是東亞地區代表人數最多者，南韓有4名球員包括在內，代表克里夫蘭印地安人隊的張育成，則是來自寶島唯一入選球員。 

位在委內瑞拉外海的古拉索（Curaçao）還有5名球員上榜，中美洲的巴拿馬也有2名球員代表。 

其他只有1名球員在榜的國家和地區，是阿魯巴（Aruba）、澳洲、巴哈馬、巴西、德國、宏都拉斯、荷蘭和尼加拉瓜。 

休士頓太空人隊共有15名國際兵團成員，是大聯盟30支球隊人數最多者；明尼蘇達雙城隊和聖地牙哥教士隊則各有14人，邁阿密馬林隊有13人，波士頓紅襪隊、底特律老虎隊和克里夫蘭印地安人隊各有12名球員。 

 芝加哥白襪隊對於古巴或古巴裔球員一直情有獨鍾；本屆教士隊國際兵團，來自9個國家地區，最具多元面貌。

美國 古巴 紐約

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