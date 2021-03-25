場邊人語／列強就位 拚力作為

爭冠路途，漸行漸遠，同行相隨只減不增。

經過在印第安納州5天51場賽事後，68支美國大學校際頂級聯盟（NCAA）男籃球隊只剩下16隊有資格繼續征戰。此刻去留不僅關係著誰將成為睽違一年的年度總冠軍，也再一次見證「3月瘋」圈選入圍名單的前瞻性和相關程度。

27日的4場賽事，分別於東部時間下午2時10分、5時、晚間7時15分和9時45分開始，依序由西區第1種子岡薩加大學迎戰第5種子克雷頓大學（Creighton University）；東區第1種子密西根大學對戰第4種子佛羅里達州 立大學、東區第2種子阿拉巴馬大學出賽第11種子洛杉磯加大 ，以及西區第6種子南加大 對抗第7種子奧勒岡大學。

28日的4場賽事，分別於東部時間下午2時40分、5時15分、晚間7時25分和9時55分開始，依序由中西區第8種子芝加哥羅耀拉大學接戰第12種子奧勒岡州立大學；南區第1種子貝勒大學對陣第5種子維拉諾瓦大學、南區第3種子阿肯色大學遭遇第15種子羅伯茲大學（Oral Roberts University），以及中西區第2種子休士頓大學爭鋒第11種子雪城大學。

本屆晉級大賽16強的球隊中有12支來自6個主要聯盟；種子排名總和達到94，超過1989年創下的89紀錄。至於這些種子球隊的平均排名也達到5.88，盛況是歷年僅見。

「大十聯盟」（Big Ten）原有9校登上榮譽榜，是各聯盟中應邀球隊總數最多的，但是如今只剩密西根大學在以86：78擊退路易斯安納州立大學後孤軍挺進。

大西洋沿岸聯盟（Atlantic Coast Conference）有7支球隊列名大賽，如今還有雪城大學、佛羅里達州立大學有機會繼續奮鬥。

「大12聯盟」（Big 12 Conference）也有7支球隊參加本屆大賽，可是目前只有貝勒大學過關斬將。

「東南聯盟」（Southeastern Conference）有6所學校進入大賽，經過短兵相接後，阿拉巴馬大學以96：77淘汰馬里蘭大學，阿肯色大學則以68：66險勝德州理工大學雙雙晉級。

「太平洋聯盟」（The Pac-12 Conference）是現階段各參賽聯盟最大贏家，原本只有5支球隊應邀，如今只有科羅拉多大學出局，總共4支隊伍前行，包括南加大、奧勒岡大學、洛杉磯加大和奧勒岡州立大學，占16強名額的四分之一。

「大東區聯盟」（Big East）本有4隊接受邀請，目前還有2支球隊在奮戰之中，分別是來自賓州費城的維拉諾瓦大學和內布拉斯加州奧馬哈的克雷頓大學。

列強已經就位，各自拚力作為。