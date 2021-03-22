場邊人語／球星負傷 蟬聯障礙

洛杉磯湖人 隊於3月20日午後在主場迎戰亞特蘭大老鷹隊，這是雙方第334次交手；主隊在第3節比賽只得到12分，終場以94：99落敗，中斷在NBA下半球季開賽後4連勝的紀錄，並且折損鎮隊球星詹姆斯 (LeBron James)。

詹姆斯是在上半時第2節比賽開始後1分鐘10秒，在前場左側高位和老鷹隊6呎6吋的前鋒希爾(Solomon Hill) 爭奪球權時受壓抱膝痛滾；他在起身後，還由隊友組織後衛卡盧索(Alex Caruso) 助攻，在前場左邊底線角落，距離籃圈23英呎射中三分球，將雙方比數拉進為30：32。

詹姆斯是在此時於沒有人攙服之下自行提早離場，他全場得到10分4次助攻和1個籃板球。湖人隊的大前鋒哈瑞爾 (Montrezl Harrell) 在前3節比賽只得到7分，但是在詹姆斯離場後，個人8投8進獲得16分。雖然如此，湖人隊並沒有阻攔住老鷹隊自從3月2日以來，連續取得第8場勝利。

詹姆斯在賽後，立即接受放射線和核磁共振檢查右膝受傷程度，初步判定他是高位右踝關節扭傷，(high right ankle sprain) ，湖人隊隨即表示不知他何時才傷癒歸隊。其實，他這次負傷的復原時間表，究竟是至少6個星期或者可能長達3個月以上時間 ，關係著湖人隊戰力充沛、士氣起落和衛冕年度總冠軍的機會，以及詹姆斯本人，能否再一次成為例行賽季或者季後賽最有價值球員。

湖人隊的例行賽季，目前預定在5月16日結束，大聯盟預定最晚在7月22日產生年度總冠軍。

這個突發狀況，造成自從湖人隊的6呎10吋大前鋒戴維斯 (Anthony Davis)，於2月16日因為右腳跟腱受傷以來，另一位主將缺席。詹姆斯在本季42場例行比賽之中，只在3月3日客場對抗沙加緬度國王隊 時，由於左腳踝受傷請假1次。他參加大聯盟17個球季聯賽以來，出席率相當高，2017-18球季效力於克里夫蘭騎士隊時有過82場全勤；然而在2018-19球季，也因傷連續缺席過17次。

詹姆斯目前是湖人隊場均得分、場均籃板球、助攻次數、抄截次數、罰球命中次數、投籃命中率和三分球命中率項目領先者。他剛於2月18日在在客場出賽布魯克林籃網隊時，成為第3位湖人隊員生涯得分超過3萬5000分，他也是3人之中最年輕 (36歲又50天)者。另外2名球星都已經退休，分別是「天鈎」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar) 和「郵差」馬龍 (Karl Malone)。

大聯盟的西區戰線競爭激烈，猶他爵士隊征戰順暢，戰績一路領先，鳳凰城太陽隊緊追不捨，士氣如虹，湖人隊戰績28勝14敗，則是面對洛杉磯快艇隊、丹佛金塊隊和波特蘭拓荒者隊虎視眈眈，備受壓力。

詹姆斯能夠「吃分」 (先發場上時間)又可以得分，他受傷後，湖人隊如何採取行動，立即有效補強，這是整個聯盟的懸念。

不過，包括林書豪在內，球隊這次有連鎖性反應的危機處理，將促使眾多前鋒和後衛交易候選，個個有希望，人人可是沒把握。