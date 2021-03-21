場邊人語／球場開放 振興有望

紐約州長葛謨 (Andrew M. Cuomo)，3月18日正式宣布，自從4月1日開始，在3個大前提之下，允許局部開放洋基 職棒隊的洋基球場，以及大都會 職棒隊的花旗球場。這些前提都和當前防疫工作息息相關，分別是兩處戶外場地只能開放正常容量的五分之一，球場和球賽必須嚴格遵守州政府的抗疫規定，以及購票球迷必須出示已經接種疫苗完成的書面證明，或者近期有效的檢測呈陰性結果報告。

這就是說，洋基職棒隊在4月1日下午1時5分，在紐約市 主場迎戰多倫多藍鳥隊，進行例行賽季首戰時，球場內的旁觀者人數最多能有1萬850人。至於大都會職棒隊，預定在4月8日下午1時10分，才會由費城返回花旗球場，出賽邁阿密馬林魚隊；根據現有規定，這場比賽現場觀眾的上限為8384人。

美國職棒大聯盟 (MLB) 在2019年9月30日發表的一份戰略性研究報告「運動趨勢報導」 (The SSRS/Luker on Trends Sports Poll) 中說，在美國12歲以上的人口之中，有1億679萬人宣稱自己是大聯盟的球迷。當年大聯盟的累積購票捧場人數，已經達到6849萬4752人次，加上小聯盟的賽事，共吸引1億999萬8829人次觀看，其中有線和無線電視觀眾和數位平台用戶有增無減。

大聯盟賽事能否持續吸引更多人潮回流到球場，是當前球場和球隊運營的挑戰。2020年的例行賽季，大聯盟所屬的30支球隊，在7月23日到9月27日之間，以60場的縮短賽程取代162場例賽，各地場館都唱出「空城計」。

今年春訓期間，在佛羅里達州和亞里桑納州的各處場館，大聯盟球隊紛紛開始落實「疫情後」管理細節，一方面取消傳統性的球員和球迷之間直接接觸，並且以各種手段，減低球員感染傳染病毒的危險。

邁阿密馬林魚隊，是大聯盟球隊之中，率先和總部設在英國倫敦的Reckitt Benckiser集團攜手合作，運用該公司的美國家居清潔殺菌消毒品牌利潔時 (Lysol)的產品和專業經驗，處理春訓和例行賽季主場的清潔和公共衛生問題。馬林魚隊的首席營收負責人瓊斯 (Adam Jones) 指出，職業運動競技，如果比賽現場沒有球迷和旁觀者，「味道」完全不對。

洋基隊和大都會隊的球迷，主要來自紐約大都會地區；洋基球場和花旗球場，局部開放之後，除了將繼續為區域民眾提供疫苗注射服務之外，將配合紐約市和紐約州全面走向日常生活常態 (normalcy)。這兩處球場雖然只是部分開放，但是反映出城市的危機管理、公共衛生、公共運輸、場館運營、競技娛樂、經濟活動都朝著可喜的方向發展。

在美國職棒比賽中，大家在賽事第7局慣常合唱的 「帶我去看場棒球吧」(Take Me Out to the Ball Game)，此時其實道盡大多數球迷的心聲。他們萬萬可想不到，買張球票，在戶外吹吹風，現場觀看一場大聯盟職棒賽，真有這麼難欸。