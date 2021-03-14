場邊人語／集中一站 焦點作戰

抗疫期間，常態活動是有勝於無；至於特別管理，則著重於聚焦強過多元。

美國 大學校際頂級聯盟的男籃比賽， 3月14日起正式展開為期23天68支隊伍67場次大賽。整整一年前，就在2020年3月13日，這項大賽因為受到日漸擴散的新冠狀肺炎病毒傳染病情影響，由美國大學校際運動總會 (NCAA)宣布取消賽事，這是該活動自從1939年舉辦以來，首次面臨類似窘況。

美國大學校際運動總會在做出決定，不情願地承受超過10億美金的損失後，於2020年11月16日宣布，正在和印第安納州 和印第安納亞波里斯城市討論，將原來分散在全國各地13處的比賽場地，整合、集中、選擇在印第安納亞波里斯城市附近舉行新年度的大賽。

美國大學校際運動總會的總部，其實就設在印第安納亞波里斯城。

2021年1月4日，美國大學校際運動總會宣布，本屆大賽在印第安納亞波里斯都會地區舉行，將使用小馬 (Colts) 美式足球 隊主場、溜馬 (Pacers) 職業籃球隊主場，以及普度 (Purdue) 大學­、巴特勒 (Butler) 大學等地的場館。2月19日，美國大學校際運動總會又宣布，在本屆大賽的各個階段，都容許比賽場館局部開放，有條件開放的容量是正常容量的四分之一 ，而且入場者包括球隊隊職員、總會的大賽工作人員、球員親朋好友、啦啦隊，以及一般球迷。

這項大賽將使用的6處場館。

2008年8月16日啟用的盧卡斯油料多用途球場 (Lucas Oil Stadium)，目前是小馬隊的主場，容量達到7萬人。美國大學校際運動總會曾經於2010年和2015年兩度在此舉行四強賽；2010年4月5日ˋ，巴特勒大學和杜克大學球隊於此交鋒，巴特勒大學6呎7吋的前鋒海瓦德 (Gordon Hayward) 在對手故意罰球不進形勢之下，從距離籃圈約47英呎處遠射，但是絕殺沒有成功；杜克大學以61比59告捷，成為年度總冠軍。海瓦德從此在鄉親的面前，於是尷尬地留下功虧一簣的印象。

班克斯人壽球場 (Bankers Life Fieldhouse )，位在印第安納亞波里斯市中心，是溜馬隊的主場；1999年11月6日啟用後，2020年間才整修過，平常容量1萬7923人。

辛可球場(Hinkle Fieldhouse) ，也是位在印第安納亞波里斯市中心，是巴特勒大學男籃隊主場，球場在1928年落成後，2014年間整修過，容量9100人。

印第安那農夫體育館 (Indiana Farmers Coliseum )，位在普度印第安納大學(IUPUI)校園，容量6800人；球館早在1939年落成後，2014年間曾經進行整修。

大球場 (Simon Skjodt Assembly Hall) 是有高知名度的印第安納大學男籃 (Indiana Hoosiers)隊的主場，場地距離印第安納亞波里斯市中心55英哩，容量1萬7222人；曾經培育出3次榮獲年度總冠軍的教練奈特(Bob Knight) 和名人堂後衛湯瑪斯(Isiah Thomas)。

麥基球場 (Mackey Arena) 是普度大學男籃隊的主場，場地距離印第安納亞波里斯市中心65英哩，容量1萬4240人；球館於1967年落成後，2011年間曾經進行整修。1980年3月6日和8日，普度大學先後在這處主場以90比82和87比72，擊退過天主教拉賽爾 (La Salle University) 大學和聖若望大學，晉級四強。