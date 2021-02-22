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場邊人語／國王到訪 籃網開放

彭廣揚

空曠的場館，名義上是主場或者客場，其實根本分不出主人和客人。 

2月23日晚間 ，沙加緬度國王隊走訪紐約市布魯克林巴克萊中心 (Barclays Center)，和剛剛完成9天5場美西比賽的籃網隊交鋒。這場比賽的亮點，不在於國王隊23歲的控球後衛福克斯 (De’Aaron Fox) 和現年21歲的大前鋒巴格利 (Marvin Bagley III) 表現，也不是籃網隊的球星厄文 (Kyrie Irving)、哈登 (James Harden)、杜蘭特 (Kevin Durant)，反而是屈指可處幸運的現場球迷。 

籃網隊的上半個例行賽程，預定於3月3日在休士頓結束；從2月23日到27日，在巴克萊中心先後迎戰國王隊、奧蘭多魔術隊和達拉斯獨行俠隊，都開放部分球迷入場。 

紐約州葛謨 (Andrew M. Cuomo) 州長是於2月10日宣布，州衛生廳允許紐約州境內，容量超過1萬人的大型運動場館，由2月23日起有條件開放；布魯克林籃網隊主場巴克萊中心，於是成為第1個試點。 

位在紐約曼哈坦中城的麥迪臣廣場花園 (Madison Square Garden)，以及2012年9月21日啟用的巴克萊中心，分別是紐約尼克隊和布魯克林籃網隊的主場；巴克萊中心容量1萬7732人，有101間豪華包廂。在新冠狀肺炎病毒蔓延之前的2019-20球季，麥迪臣廣場花園共吸引58萬8907人次入場，平均每場比賽有1萬8811名購票觀眾，上座率為95%。巴克萊中心在同期，共吸引52萬4907人次入場，平均每場比賽有1萬6403名購票觀眾，上座率為92.5%。 

在紐約市洋基職棒球場、大都會職棒花旗球場、麥迪臣廣場花園和巴克萊中心，累積觀賽有30年以上經驗的華人老球迷高延澎指出，在紐約市職業運動比賽現場觀賽，是一段社會學習過程，也是一種獨特的生活享受，因為選擇場次、購買球票、球場座位、到達時間、交通工具 ，不僅要湊看熱鬧，還可以不時回味門道。高延澎日前就曾經在巴克萊中心的觀眾席，有機會和球星杜蘭特當面擊掌打招呼。 

美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA)的例行賽季自從開始以來，11支球隊都陸續局部開放主場，奧蘭多魔術隊累積達到15場5萬1719人次，平均上座率僅為18.3%。猶他爵士隊累積有過15場3萬6898人次，休士頓火箭隊11場也有3萬4705人次；多倫多暴龍隊12次開放主場，共吸引1萬989人次，平均每場有3663人旁觀，上座率為18.5% 

其他有條件開放過主場的球隊，還包括克里夫蘭騎士隊、鳳凰城太陽隊、曼斐斯灰熊隊、達拉斯獨行俠隊、紐奧良鵜鶘隊、亞特蘭大鷹隊和密爾瓦基公鹿隊。 

紐約州要求巴克萊中心，現階段的開放作業，容量維持在1773人之內；這個數字包括雙方球隊、大聯盟必要工作人員和球員親平好友和極少數的球迷代表。 

無論如何，國王到訪， 籃網開放。這是好消息。

紐約市 國王隊 紐約州

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