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場邊人語／國聯東區 上演好劇

彭廣揚

球賽恰如舞台劇，主角領銜登台，配角襯托同台，情節講求撲朔迷離，結局最好令人叫絕。

距離MLB開幕日期只有45天，30支球隊於2月17日開始在佛羅里達州和亞里桑納州展開春訓。本季例行球季仍然預定進行6個月，每支球隊出戰162場，整個聯盟賽程2430場。

本季最大懸念，是國聯西區的洛杉磯道奇隊能不能衛冕冠軍？以及國聯東區到底會是誰晉級季後賽

MLB最近一次出現三連冠（1998-2000）是由美聯東區的紐約洋基隊創下，洋基隊當時的總教練是如今已80歲的托瑞（Joe Torre）。過去10年間，MLB的年度總冠軍共由8支球隊輪流獲得，其中舊金山巨人隊和波士頓紅襪隊分別2次封王。

國聯東區目前5支球隊分別是紐約大都會隊、亞特蘭大勇士隊、華盛頓國民隊、費城費城人隊和邁阿密馬林魚隊。這些球隊上個球季合力攻下1496分，比起國聯西區球隊得分總和1517分超微遜色。然而勇士隊、費城人隊和國民隊單季全隊得分總數都進入大聯盟前10名，其中勇士隊高居排行榜第2。華盛頓國民隊於2019年季後賽從外卡回合連續擊退密爾瓦基釀酒人隊、道奇隊和聖路易紅雀隊，於10月30日以4戰3勝擊敗休士頓太空人隊，成為年度總冠軍；該隊當家右投手薛則（Max Scherzer）曾7次當選全明星，3次獲選為國聯年度最佳投手。

紐約大隊會隊在2月14日，得知可以肩負先發重責也能夠擔任救援的右投魯戈（Seth Lugo）可能在接受肘部手術後整個球季報銷，於是趕緊簽下現年31歲的左投蒙哥馬利（Mike Montgomery），以便維持牛棚作戰力。蒙哥馬利是芝加哥小熊隊掙脫108年桎梏，於2016年11月2日在克里夫蘭客場10局下救援成功終結賽局，幫助小熊隊以8比7險勝印地安人隊榮登「世界冠軍」的關鍵。

馬林魚隊在新任總經理伍佩琴指導下，春訓基地將開放1462名球迷購票入場參觀。總教練馬丁利（Don Mattingly）曾在道奇隊執掌兵符5個球季，加入馬林魚隊也有5個球季，在上個縮水球季取得31勝29敗戰績，但是在季後賽小組賽階段遭亞特蘭大勇士隊3場橫掃。

費城費城人隊棒球事務總監唐布洛斯基（Dave Dombrowski）於2020年12月11日到職之後，目標就是「東區出線，冠軍相見」。他曾經出任過蒙特利爾博覽會隊、佛羅里達馬林魚隊、底特律老虎隊和波士頓紅襪隊總經理。他目前關心的焦點，是由26歲右投艾夫林（Zach Eflin）、27歲右投諾拉（Aaron Nola）和30歲右投惠勒（Zack Wheeler）組成的先發投手群。

勇士隊在1991到2005年間曾14次連續奪得國聯東區小組冠軍；最近3年也連續在例行賽雄霸東區小組，其中2個球季單季勝場至少90，可惜都在季後賽小組賽或者國聯冠軍系列賽遭到淘汰。勇士隊眼前陣容仍然有90場捷報的實力，並且有足夠的信心縱橫國聯東區。

開演在即，國聯東區，上演好劇。

勇士 費城 季後賽

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