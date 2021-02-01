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場邊人語／擎天台柱 當家做主

彭廣揚

一夫當關，誰人能管？。 

第70屆美國男子職業籃球大聯盟（NBA）全明星表演賽球迷票選活動正在進行中，費城76人隊身高6呎11吋的中鋒安比德（Joel Embiid），能不能人氣暴漲，在東區各位候選人間領先群倫？

費城76人隊於1月29日晚間，在明尼蘇達灰狼隊主場，以118：94技壓主隊，完成例行賽季第20場賽事，戰績是14勝6敗，暫居東區排行榜之冠。76人隊在這場比賽，以24分差擊敗對手，是本季之最，也是自從2000年10月31日，球隊開季後10場比賽連續告捷以來，第5次出現球隊在開季後的20場比賽之中獲勝14次場面。 

這場比賽具有指標性意義，因為本球季只有72場例賽，經過了20場比賽，76人隊好不容易又在東區領先；上次這種盛況還只是在2000年12月9日出現。回想76人隊在2000-01球季例行比賽出戰82次，戰績56勝26敗，是大西洋小組冠軍，並且擊退密爾瓦基公鹿隊躍登東區王座，只可惜不敵洛杉磯湖人隊，沒有能夠如願成為年度總冠軍。 

76人隊到明尼亞波里斯踢館，上半場以53：48超前，下半場得分以65：46領先，是本季第4次在比賽下半場得分至少有65分。76人隊的防守戰力可觀，本季每場比賽進行到下半場關鍵時刻，對手平均卻只能得到51.5分，在大聯盟是排名第3的半場壓分強隊。

安比德在對抗灰熊隊時，雖然只有在場26分鐘38秒，然而19次投籃10次命中，18次罰球16次得手，共得到37分和11個籃球。歷年來可以如此有效率表現的中鋒，只有公鹿隊的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、紐約尼克隊的尤恩 (Patrick Aloysius Ewing)，以及來自荷蘭，曾經在印第安納溜馬隊效力12個球季的史密茲（Rik Smits）。 

由於安比德的攻勢凌厲，他在該場比賽的第4節只在場邊觀賽；76人隊的傳奇後衛艾佛森（Allen Iverson），也曾經於2006年3月3日晚間在主場，在迎戰華盛頓魔法師隊時，前3節就累積得到38分，全場斬獲47分。 

76人隊球迷難忘：1983年5月31日，76人隊以4連勝擊退湖人隊，勇奪夢寐以求的年度總冠軍。在這些比賽勝出的「中流砥柱」，就是13次入選全明星，已經辭世的中鋒馬龍 (Moses Eugene Malone)。馬龍當年在和「賈霸」（Kareem Abdul-Jabbar）的經典對決中，4場比賽分別得到27分、24分、28分和24分，有3次是兩隊得分之冠；他又分別摘下18次、12次、19次和23個籃板球，每場比賽都是雙方獲得籃板球數最多的球員。

由馬龍到安比德，難怪76人隊勢在必得。

費城 湖人 美國

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