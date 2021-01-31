場邊人語／回戰東瀛 奧運要贏

回家的感覺，真好！

在日本 本州兵庫縣伊丹市出生，剛歡度32歲生日的田中將大，1月28日以推特感謝紐約洋基 職棒隊和美國 球迷之後，1月30日馬上回到日本再度加盟東北樂天金鷲棒隊。

田中將大右手投球，有「神之子」之稱，曾經在隊友岩隈久志於2012年4月20日轉戰美國職棒大聯盟（MLB）西雅圖水手隊之後，成為樂天隊王牌投手，創寫單季24連勝和跨季28連勝紀錄。紐約洋基隊是於2014年1月22日，和田中將大簽訂為期7年總價1億5500萬美金的合約，平均年薪為2214萬2857元。

田中將大是於2014年4月4日晚間，首次代表洋基隊在加拿大多倫多客場出賽，主投7局8次三振，遭到對方擊出6支安打，勇奪首勝。2020年9月23日，洋基隊又到多倫多主場出賽，這次的場地是藍鳥隊在水牛城的臨時主場；田中將大主投只有4局5次三振，遭到對方擊出8支安打（包括1支全壘打），失掉5分，苦吞球季第4敗。這場比賽終局時，洋基隊以1：14慘敗，田中將大也完成在洋基隊最後任務。

洋基隊的總經理凱許曼（Brian Cashman）已經表示不排除日後再和田中將大合作的可能，然而田中將大卻在第一時間就從美國返回日本，和樂天隊的老戰友和新球迷見面。他心裡明白，2017年10月13日晚間在休士頓參加季後聯會冠軍賽首役，主投6局3次三振1次四壞球，遭到太空人隊擊出4支安打失掉2分，個人當時肩負輸球的責任，其實是對手偷取暗號（sign stealing scandal）的受害者。1月18日晚間雙方第5戰回到洋基隊主場，田中將大先發主投7局有8次三振1次四壞球，只遭到太空人隊擊出3支安打沒有得分，個人防禦率0.90，終場洋基隊以5：0獲勝。這場比賽是田中將大留給洋基球隊和球迷，最美好的賽事回憶片段。

從1964年9月1日以來，已經有61名日本出生的棒球選手橫跨太平洋，飄洋過海到美利堅闖天下。舊金山巨人隊開接納先例，野茂英雄留美時間最久，鈴木一朗創寫紀錄最多，伊良部秀輝結局堪稱悲慘，石井一久成功轉任總教練，松井秀喜特意於2013年7月28日，藉助單日合約從洋基隊退休，齋藤隆是大聯盟歷年最佳的終結投手之一，而松坂大輔引發東、西職棒訓練和調度理念爭論，還有表現虎頭蛇尾的左投井川慶。

田中將大此時回到日本 ，至少有3種意義，首先是美國職棒大聯盟隊和日本職棒之間的交流，特別是議價基礎和市場評估，是否持續受到新冠狀肺炎病毒疫情影響，出現滑坡或者掉鍊現象？其次是，紐約洋基隊這次採行的不續（長）約的決定，是否又是僅僅運用薪金和年齡數字，評斷主戰投手的「耐用」程度？值得注意的是，田中將大因此有機會成為日本國家隊的一員，為地主國在夏季奧運會棒球項目留下金牌。

田中將大，回家也罷。