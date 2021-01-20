場邊人語／花滑陳巍 五度有為

陳巍五度蟬聯全美男單花滑冠軍。（路透）

花樣滑冰運動員的青春，禁不起時間數算，然而留下的總是驚嘆。

現年21歲的花樣滑冰運動員陳巍（Nathan Chen）1月17日下午在內華達州拉斯維加斯，以322.28總分蟬聯年度全國冠軍（2021 U.S. Figure Skating Championships） ，第4次衛冕榮銜成功，成為1952年巴頓（Richard Totten “Dick” Button）後 ，68年來再次有男子花樣滑冰運動員至少連續榮獲5屆全國男子單人滑年度冠軍。

巴頓生於新澤西州 北部博根郡（Bergen County）英格塢（Englewood），是美國 男子花樣滑冰的榮耀和傳奇，曾於1946年到1952年之間連續7年勇奪年度冠軍，並且在1948年和1952年冬季奧運 會兩度以創新的跳耀動作獲得男子單人滑冰金牌；他是最後一位北美滑冰運動員獲准參加歐洲錦標賽，而且擊敗過瑞士籍世界錦標賽冠軍戈許威勒（Hans Gerschwiler）。

陳巍在這項大賽的短曲部分出場前，就強烈感受到周知方（Vincent Zhou）稍早在2分鐘40秒之間完美表現形成的壓力，他也了解必須拉開和布朗（Jason Lawrence Brown）之間的差距；陳巍因此盡力在短曲部分取得113.93分佳績。

在4分30秒的長曲（自由滑）部分競爭，陳巍是倒數第3名出場的選手，雖然他的跳躍動作勾手四周跳（quadruple Lutz jump）落地有瑕疵，但是隨後的後内點冰四周跳和後外點冰三周跳乾淨利索，得到208.36分，如此帶給緊隨其後的周知方和布朗更多壓力；周知方最終在短曲和長曲部分得到291.38總分名列亞軍，布朗則以276.92分排名第3。

位在科羅拉多州的花滑協會（U.S. Figure Skating）也在同日正式公布3個代表美國參加本屆世界錦標賽（World Figure Skating Championships）男子單人花滑項目的名額，分別為目前正在耶魯大學求學的陳巍、20歲的布朗大學新鮮人周知方和現年26歲的布朗。今年世界錦標賽預定3月22日到28日在瑞典斯德哥爾摩舉行。

陳巍目前正在調整訓練和比賽的頻率和節奏，一面汲取在南韓平昌冬季奧運會失利的教訓，同時進一步細化出賽準備。陳巍在平昌奧運會的男子單人滑項目開高走低，在短曲部分排行17，雖然在長曲部分全力以赴，獲得全場215.08最高分，但遺憾地未能登上受獎台。揮別平昌之後，陳巍至今出賽12次全部告捷，在24次短曲和長曲項目出賽，只有1次沒有居首。

有「四周跳王」（Quad King）外號的陳巍，在17日的自由滑時浸沉於美國當代作曲家葛拉斯（Philip Glass）的跳躍音符中。1937年在馬里蘭州巴爾迪摩出生的葛拉斯，曾在芝加哥大學主修數學和哲學，又到紐約市朱利亞音樂學院修習作曲。他歷年作品對於古典音樂、東西傳統樂器和流行音樂都都有深遠影響。陳巍指出，他是在耶魯大學開設的「傾聽音樂」（Listening to Music）課程之中，獲得啟發並且產生共鳴。「傾聽音樂」的課程，宗旨在引導非音樂工作者欣賞西方音樂，特別是從古典到現代，音樂呈現的方式、特性和潮流。

陳巍自知男子單人花樣滑冰運動員競技生涯有限，因此他選擇的本科是統計暨數據科學，對於學醫也感興趣。

陳巍，難得連續五度都有作為。