​場邊人語／道奇名帥 育才表率

育才需要眼光，更多的是承擔。

美國 職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇 隊宣布，「道奇藍」（Dodger blue）的代表拉索達（Thomas Charles Lasorda），於1月7日晚間10時57分因為心臟驟停逝世，享年93歲。

拉索達在賓州費城西北方郊區出生，他個人的職業球員生涯短暫，1954年8月5日，代表布魯克林道奇隊在大聯盟亮相，1956年7月8日起高掛球鞋；在職棒大聯盟闖盪3個球季，出賽26次，只有6次是先發登板，累積58.1局。

拉索達是於1976年9月29日接任洛杉磯道奇隊總教練，他的前任是入列名人堂，著有「棒球教戰手冊」（The complete baseball handbook: Strategies and techniques for winning）的奧斯頓（Walter “Smokey” Emmons Alston）。奧斯頓和拉索達兩人，於是連續由1954年到1996年執掌道奇隊半個世紀的兵符。

他統領道奇隊征戰21個球季，曾經7次創寫單季90勝的紀錄，4次榮獲聯會冠軍，2次大聯盟年度總冠軍，累積督軍3040場比賽，戰績為1599勝1439敗2和，獲勝率有52.6%。他也在2000年夏季，率領美國國家對於澳洲雪梨，以4：0擊敗古巴，榮獲男子棒球的奧運金牌。

2020年10月27日晚間，拉索達專程前往德州阿靈頓，親自見證道奇隊以3：1擊敗坦帕灣光芒隊，榮獲隊史上第7次「世界冠軍」，也是在4年之中第3次衝擊總冠軍終於如願。

這些年來，洛杉磯道奇隊在原來東主華特區邁理（Walter Francis O'Malley）和彼得區邁理（Peter O'Malley）的支持下，是美國職棒運動天地之中，最重視接觸、發掘和培育國際球員的球隊。

來自東亞的3名投手，當年都是拉索達疼愛的子弟兵，因為他的鼓勵、引導和重視，也都成為大聯盟和道奇隊歷史中不可或缺的篇章。來自日本 大阪的右投手野茂英雄（Hideo Nomo），於1995年5月2日代表道奇隊出戰舊金山巨人隊，成為大聯盟第1萬4249位登錄球員，但是卻僅僅是第2位由東瀛闖蕩西洋的日本職業棒球運動員。野茂英雄在菜鳥球季，就繳出令人吃驚的13勝6負的成績單，並且當選年度最佳新人和全明星。野茂英雄是首位當選美國大聯盟全明星，並且先發登板的日本籍投手，他曾經2度進出道奇隊，效力7個球季191場比賽，戰績81勝66敗，獲勝比例為55.1%。他在退休返日之前，累積在美國職棒2個聯會7支球隊，出賽12個球季323場比賽，戰績123勝109敗，獲勝比例為53%；是日本棒球球員飄洋過海的先鋒。

朴贊浩（Chan Ho Park）是來自南韓忠清南道的右投手。他於1994年4月8日，在道奇隊主場迎戰亞特蘭大勇士隊，首次自大聯盟亮相，也是道奇隊擁有的首位南韓籍主戰投手。他曾經2度進出道奇隊，共效力9個球季275場比賽，其中181場先發，戰績84勝58敗，獲勝率為59.2%。他在2010年 10月1日退休之前，累積在美國職棒所屬2個聯會7支球隊，出賽17個球季476場比賽，其中287場先發，戰績124勝98敗，獲勝率為55.9%；是亞洲棒球投手群的常勝將軍。

郭泓志（Hung-Chih Kuo）來自台灣台南，由2005年9月22日到2011年9月24日，代表大聯盟的國家聯會道奇隊，共出賽7個球季218場比賽，其中14場先發，戰績13勝17敗，獲勝率為43.3%；他和拉索達都是鬥志堅強的左撇；2010年8月12日，他曾經取代道奇隊的王牌守護神布朗克斯頓（Jonathan Broxton），出任球隊的終結投手。

對於在亞洲和美國亞裔球迷來說，在過去的71年間，道奇隊的開放和拉索達的開明，共同成就了東洋和西洋職棒的新天地。