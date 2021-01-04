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場邊人語／拓荒甜瓜 積分受誇

彭廣揚

時間，是創造歷史的載體。波特蘭拓荒者隊於1月3日在客場再會金洲勇士隊，替補大前鋒安東尼（Carmelo Anthony）繼續成為亮點 。

在2021年第1天，拓荒者隊晚間走訪舊金山，以123：98技壓地主球隊，創寫了5項紀錄。先發組織後衛利拉德（Damian Lillard）全場斬獲34分4個籃板球8次助攻和1次抄截，其中單場得分是自從12月23日開季5場比賽以來最高，也使他成為NBA史頁之中第141位球員，個人生涯積分超過1萬5000分。利拉德是勇士隊面對的最難纏對手，平均每次遭遇都要從他手中失去29.1分；最近連續6場對抗，利拉德場場得分都超過29分。

和利拉德搭檔的先發得分後衛麥凱倫（CJ McCollum），全場得到28分，其中11次出手三分球4次命中；因此和勇士隊的得分之鑰柯瑞（Stephen Curry），成為NBA歷史上僅有的兩名長射手，在一個球季開賽之後前5場比賽，都成功地完成25次以上三分球得分。

身高6呎6吋的先發左撇小前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.），當晚獲得8分8個籃板球3次助攻和5次抄截；瓊斯於2016年11月19日起加盟NBA，單場完成5次抄截，是生涯最佳紀錄。 

曾經是丹佛金塊隊和紐約尼克隊主將的安東尼，10次當選全明星，是NBA僅見的5名球員，生涯前14個球季，平均每場都能夠得到20分；其他球員包括賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、喬丹（Michael Jordan）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）和詹姆斯（LeBron James）。

他是在1日比賽進行到下半場第4節結束前4分鐘13秒時，在中鋒隊友諾基奇（Jusuf Nurkić）助攻下，以一記24英呎遠的三分球，將個人1126場的職籃生涯積分達到2萬6499里程碑，超過「石佛」鄧肯（Tim Duncan）的2萬6496積分，成為大聯盟排名14的神射手。

目前在大聯盟神射手名單上，排名第13名的球員，是在法國巴黎出生，已經退役，曾經效力於亞特蘭大老鷹隊的小前鋒威肯斯（Dominique Wilkins）；他在大聯盟共出賽過1074場，累積得到2萬6668分，換句話說，安東尼只需要在67場比賽中獲得169分 ，就可以超越威肯斯。

拓荒者隊的總教練史達茲（Terry Stotts），現年63歲，於2012年8月7日接掌第14任帥印，連續7年都率隊晉級季後賽，他目前執符936場比賽，戰績為478勝458敗，在NBA常勝教練排行榜中和已經退休的史凱爾（Scott Skile）並列第35位。史凱爾曾經擔任過芝加哥公牛隊、密爾瓦基公鹿隊總教練。 

「甜瓜」此番東西橫跨， 埋頭勤耕積分值得人誇。

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