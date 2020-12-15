場邊人語／無意冒犯 隊名更換

情非得已，順勢而行。

MLB 克里夫蘭印地安人隊12月14日證實紐約時報 的報導，正式宣布將從2022年球季開始取消球隊名稱中的「印地安人」（Indians）名稱，但並未說明新隊名為何。2021年將是以「印地安人」為隊名的最後一年。

克里夫蘭印地安人隊做出這個決定其實早有跡可循。2018年1月29日MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）宣布，大聯盟致力營造包容和多元文化，因此鼓勵相關球隊和原住民代表進行有建設性的對話，印地安人隊的東主多蘭（Paul Dolan）於是同意處理使用已久的「瓦胡酋長」（Chief Wahoo）頭像爭議。

虛擬的「瓦胡酋長」長期以來是克里夫蘭職棒球賽、球隊、球員、球衣、球場、球具、球迷的共同代表和精神依託。

2018年10月3日，印地安人隊在主場3萬7252名球迷見證下以3：11輸給休士頓太空 隊，「瓦胡酋長」至此也完成任務，永遠退場；留待時間去驗證他到底是活躍了71個球季，還是存在已有119年，或者和球迷至少度過66個寒暑。

習慣使用推特表達個人意見的川普總統在得知消息後，立即感傷地反應，這個不好的消息顯示「取消文化在作祟」（Cancel culture at work）。「取消文化」是指在「政治正確」氛圍之下，在網絡上發動輿論排斥或者抵制某種意見和立場。

退役的印地安人隊左打強棒托米（Jim Thome）於2018年7月29日入列棒球名人堂時，選擇使用大寫的C字母代表克里夫蘭球隊名稱，而沒有使用「瓦胡酋長」標記。

克里夫蘭印地安人隊前身是1901年成軍的「克里夫蘭藍鳥隊」；本季是克里夫蘭印地安人隊第120次參加大聯盟聯賽，該球隊自1915年沿用由民意決定的「印地安人」名稱至今。印地安人隊是MLB美聯的原始成員，目前編組在中區，歷年累積戰績為8452勝8030敗，勝率有51.3%，先後15次晉級季後賽，6次贏得美聯冠軍，2次榮獲年度總冠軍。該隊最近一次挑戰年度總冠軍是在2016年10月25日到11月2日之間，最終以3勝4敗臣服芝加哥小熊隊。

印地安人隊剛於12月9日宣布，邀請4支小聯盟球隊加入其「農場」機制；目前當務之急是處理招牌球星林多（Francisco Lindor）的去留。來自波多黎各的27歲游擊手林多，2015年6月14日才登上大聯盟，已經4次當選全明星。他和印地安人隊於2020年1月10日簽訂的1年合約即將到期，有5支球隊都盯住這個機會，其中紐約洋基隊最具合約條件。

酋長走了，隊名將換，克里夫蘭無意冒犯，只想別再添亂。