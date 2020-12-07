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場邊人語／美加冰球 賽程細究

彭廣揚 

疫情當前，但求平穩度過；展望前景，審慎保持樂觀。 

NHL的第103個球季，是由2019年10月2日一直進行到2020年9月28日；NHL的例行球季通常從10月初進行到4月初，但是今年3月12日，聯盟的賽程受到新冠肺炎疫情影響暫時叫停，直到8月1日才在加拿大多倫多和艾德蒙頓復賽。

本年度史坦利盃大賽，由德州達拉斯星辰隊對抗佛洛里達州坦帕灣閃電隊，這是首次由同樣來自陽光帶（Sun Belt）的球隊，在中立的地點交鋒搶冠。

這些年來，NHL因為勞資問題協商鬧僵，曾經在2012年9月15日到2013年1月6日封館停賽；當季的82場例行比賽被迫縮減為48場。 

NHL和球員工會是於10月6日宣布，將新球季的開賽日期由12月1日，推遲到2021年1月1日；這樣的構思，在感恩節過後，聖誕節即將來臨之際，顯得格外匆促，但是雙方都沒有取消賽季的打算。目前討論中的時間表，建議例行球季在2021年1月15日開賽，編排賽程沒有達到82場次，可能只有52場或者56場，各隊可以在主場出賽。 

由於主場是否允許球迷入場觀戰這件事，直接牽動球隊和球員的收入，部分球隊於是興起在戶外場地競技的想法，以便增加現場球迷的參與。這些球隊包括波士頓棕熊隊建議使用芬威球場（Fenway Park）、匹茲堡企鵝隊願意考慮在亨氏美式足球場（Heinz Field）或者匹茲堡金融棒球場（PNC Park）出戰、洛杉磯帝王隊和安納罕鴨隊則放眼移步到尊嚴足球場（Dignity Health Sports Park）等。

還有4支NHL球隊，也在積極探究輪流使用室內和戶外場館的可能性，包括佛羅里達黑豹隊、卡羅萊納颶風隊使用北卡羅萊納州立大學的美式足球場、達拉斯星辰隊借用美國電話電報美式足球場（AT&T Stadium），以及納許維爾誘捕者隊。

美國和加拿大的邊境，受到嚴峻疫情情的影響，非必要人員至今來往，仍然處於封閉狀態，即使相關人員特別獲准進出，也必須嚴格遵守14天隔離規定。NHL共有7支球隊的主場在加拿大，這些球隊包括多倫多楓葉隊、溫哥華加拿大人隊、溫尼伯噴射機隊、卡加立火焰隊、艾德蒙頓油人隊、渥太華參議員隊和蒙特利爾法語加拿大人隊。

因此在新的例行賽季，如何能夠臨時編成「加拿大小組」，以方便這些隊伍在加拿大國境內完成初步競賽，是當務之急。

NHL如果順利組成「加拿大小組」，剩下24支美國主場的球隊，又如何依照區域、城市、傳統、戰力平均地分成3個小組進行競技？此外，在例行賽季結束後，季後賽是否仍然依循「隔離小區」模式，再次以定期和定點方式完成賽事？

NHL跨年的全部賽程，必須在日本東京夏季奧運會開幕（2021年7月24日）之前結束。這是賽季過渡的底線。 

此外，NHL即將於2021-22球季歡迎第32支球隊加入，這支球隊於7月23日才定名為西雅圖海怪隊（Seattle Kraken），是西雅圖地區96年以來，首次組建的職業冰球隊。 

美加職業冰球，時地多方需求，賽程必須細究。

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