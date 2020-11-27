場邊人語／留住美網 紮根莫忘

網球與他，結緣將近一個世紀，它是他的啟發、執著、嚮往、省思、耕耘和收獲。

紐約市 自1665年起算的第106任市長丁勤時（David Norman Dinkins）於11月23日在曼哈頓家中辭世，享年93歲；他是紐約市政歷史上首位、也是至今唯一的非裔市長，也是眾星雲集的美國 網球公開賽幕後推手。

美國網球公開賽向來一直吸引著全球頂尖男、女網球運動員與賽，如張德培、錦織圭、鄭泫、山普拉斯（Petros "Pete" Sampras）、阿格西（Andre Kirk Agassi）、費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael "Rafa" Nadal Parera）、約克維奇（Novak Djokovic）、汀恩（Dominic Thiem）、大阪直美、威廉絲姐妹（Venus and Serena Williams）、克利斯特絲（Kim Clijsters）、雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）等，不僅是全球四大滿貫賽之一，更是季節性城市經濟活動的火車頭。

丁勤時生於新澤西州翠登（Trenton），在華盛頓哥倫比亞特區的霍華德（Howard）大學主修數學；這所針對非裔學生提供高等教育機會的大學校訓是真理和服務，因此影響了丁勤時參政後的視野、氣量、謙和、忍耐、風度和堅持。

目前座落在紐約市皇后區 新鮮草原地段的美國國家網球中心（The USTA Billie Jean King National Tennis Center）是全美規模最大的業餘網球日常訓練基地，也是全球高知名度的職業網球競技中心。

把美國網球公開賽留在紐約市，成為丁勤時在1989年11月7日普選，以91萬7544票、得票率50.42%勝選後，就任市長期間成就的最重要事業。

美國年度網球大賽在進入名副其實的「公開賽」階段之前，業餘好手和職業高手其實沒有機會同場競技，業餘選手獲勝不可領取獎金，從1924年到1977年之間，也只能在紐約市皇后區森林小丘充滿鄉村俱樂部風味的「西城網球俱樂部」（West Side Tennis Club）較量；該場地無法容納大量旁觀球迷。大賽在邁進「公開賽」時期後成為繼高爾夫球之後聚集人氣的單項運動，主辦單位重視投資，承辦城市樂見財源，與賽選手獲得财援，贊助單位絡繹不絕，捧場球迷逐年攀升。

1991年初，美國公開賽主辦單位提出利用1964年世界博覽會（World's FFairair） 舊址「法拉盛草原公園」（Flushing Meadow Park），除了既有的阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）之外，以公有土地再興建艾許球場（Arthur Ashe Stadium）。熟悉公共事務的丁勤時當時就立刻明白這個以小搏大的提議，牽涉到人、時、地、財、權、源。

丁勤時在當時皇后區長舒曼（Claire Shulman）支持下，從攻堅第8社區委員會出發，和紐約市公園局、經濟發展局、市議會、聯邦航空管理局（FAA）、美國網球協會（USTA）等單位進行密集協商和談判，最後確定市政府保有土地所有權，網協獲得99年租用權，自行支付最少800萬元負責開發、維修、增建場館的費用。換句話說，丁勤時靈活地運用協商技巧，在1993年12月22日離任前簽署協議，確保美國網球公開賽在未來一個世紀不會遷離紐約市。

前人種樹，後人乘涼；留住美網，紮根莫忘。