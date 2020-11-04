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場邊人語／百日維新 學樣艱辛

彭廣揚

●曾經用心經營一個成功的典型，如今想要費心再學樣，難！

NBA執行長席佛（Adam Silver）於11月2日在視訊會議中向各支球隊通報年度新人選秀和新球季集訓、比賽相關安排，他提醒大家，如果按照計畫將例行賽季啟動日期訂在12月22日，那麼各隊必須在30天展開球員集訓，「這個時間窗口已經快關閉了」。

聯盟、球隊和球員工會好不容易同心協力完成前所未見的「百日維新」，從7月7日起安排22支球隊在佛州奧蘭多集中報到，然後進行集訓和熱身比賽，7月30日恢復原先未曾完成的例行賽程，並在10月11日順利進行洛杉磯湖人隊和邁阿密熱火隊的年度總冠軍大賽。本來期望在10月30日有個對於新賽季的確定說法，目前卻還在繼續協商之中。

新冠病毒疫情在過去半年提醒NBA球隊、組織和成員，必須同舟共濟、尊重科學、講求方法、落實計畫，才能夠面對挑戰保住荷包。在今年3月11日被迫突然叫停時，82場既定賽程已經完成73場，換句話說，球迷在進入球場前後的消費，球隊收取的直播和廣告費用，其實幾乎都按照原來估算達標入袋。

NBA日前成功地投資大約2億元在「迪士尼世界」成立「隔離小區」（The Bubble），不僅幫助球隊、球員、職員有效抗疫，而且還確保大約15億元的相關收入。這種經營模式兼顧本身組織特性，雖然不情願地失去可觀的現場球迷互動收入，但是及時透過電子媒體的傳播，仍然可以彌補4個月空窗期的損失。

NBA一直牢記傳染病專家的警告，趕在10月底就完成所有賽事，並且保持球隊和球員公共健康、衛生和安全。然而目前美國各地疫情仍然嚴峻，感染病例大面積擴散和滲透，相關地方政府只能持續採行對應措施。NBA今年夏季的「自我隔離」應急政策縱然完美無瑕，是否還能夠在冬季依樣而行仍是懸念；目前就事論事，無論嶄新球季從年尾或者明年初開始，或者也將球季縮短為72場，球迷購票捧場的可能性相當低。

大多數球迷進不了球場，或者沒有任何球迷可以旁觀，對於NBA聯盟收入確實有影響。聯盟在每個球季透過主客場安排，總共有大約80億元的收入，如果新的例行賽季比賽場數由82場減少到72場，可能意味著總收入減少約40億元，這樣的結果和「隔離小區」效果完全不同，對於勞資關係、個別球員薪資、各支球隊在賽季可以用來支付球員的薪資總和、球隊豪華稅將產生連鎖式反應。

已經開工，洽談復賽容易；等待新局，商談開賽詭異。前者在支招保底，後者亟思求穩。

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