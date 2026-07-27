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高市早苗支持率暴跌 市場押日銀提前至10月升息

編譯葉亭均／綜合外電
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日本首相高市早苗。（美聯社）
日本首相高市早苗。（美聯社）

日本首相高市早苗今天表示，將提升經濟競爭力以強化市場對日圓的信心，而具體的貨幣政策留待日本央行做決定。另一方面，隨著日圓貶至近40年低點，加上美伊戰爭推升通膨疑慮，市場日益預期日本央行將比先前預估更早升息。此前稍早民調顯示，高市的支持率大幅下滑，因政府抑制通膨、減輕民眾生活壓力的措施未能令家庭滿意。

高市早苗今天向國會表示，「匯率會隨很多因素波動，而且是由市場決定。很難評斷任何單一具體因素造成的直接影響」。她是答覆在野黨議員所提問，日圓近期貶值是否可能源於政府對日銀（BoJ）升息計畫的保留態度。她也提到，調整貨幣政策是日銀的責任，相關具體政策留待日銀決定。

此時，由於國際油價近期觸及每桶100美元，再加上日圓貶勢加劇，上周一度貶至1美元兌163.99日圓，為1986年11月以來最低，日銀正面臨採取行動的壓力，以避免在抑制通膨方面落後於情勢。

市場已開始反映升息預期。根據Totan Research與Totan ICAP的資料，截至24日，投資人認為日銀最晚在10月將利率升至1.25%的機率已接近90%，高於6月底約60%的水準。

日銀6月已將政策利率上調至1%，為逾30年來最高水準，本周四、五召開決策會議後預料按兵不動。

值此之際，日本民眾對物價高漲的不滿，正衝擊高市早苗政府的支持率。讀賣新聞周末進行的民調顯示，高市內閣支持率由6月的69%降至57%，下探至她去年10月就任以來新低；日經新聞與東京電視台聯合民調則顯示，高市的支持率下跌10個百分點至58%。共同社民調也顯示，內閣支持率下降2.1個百分點至53.7%。

在讀賣新聞的民調中，71%受訪者表示不贊同政府有關抗通膨的措施。

儘管高市仍堅持她提出的食品消費稅調降兩年承諾，但已將相關討論時程延後。近期民調顯示，高市剛上任時的高人氣已逐漸消退，主要原因是她在民眾仍憂心生活成本持續上升之際，仍積極推動多項爭議性法案，其中最受爭議的包括「皇室典範修正案」，允許皇室收養遠房男性宗親，以確保皇位由男性繼承，進一步降低女性繼位天皇的可能性，另一項則是「日本國旗損壞罪法案」，批評者認為，此舉可能對言論自由造成衝擊。

精華 FAQ

  • 她在國會表示，匯率會受多種因素影響並由市場決定，難以歸因於單一原因；同時強調貨幣政策屬於日本央行職責，具體調整應由日銀自行判斷。

  • 因日圓貶至1986年以來低點，國際油價又升至每桶100美元附近，通膨壓力加重，投資人認為日銀若不及早升息，可能落後於抑制物價的情勢。

  • 民調顯示，民眾對政府抑制通膨、減輕生活負擔的措施不滿，讀賣民調中有71%受訪者不贊同相關政策，支持率因此較上月明顯下降。

日本 利率 高市早苗

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