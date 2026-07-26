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伊朗：只要美國暫停轟炸 德黑蘭也會停止攻擊

中央社／26日即時報導
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一名民眾走過伊朗德黑蘭自由廣場（Azadi Square）展示的「佐勒法加爾」（...
一名民眾走過伊朗德黑蘭自由廣場（Azadi Square）展示的「佐勒法加爾」（Zolfaghar）飛彈。隨著伊朗與美國持續對峙，美軍近日對伊朗境內多處地點發動空襲。(歐新社)

伊朗高層官員今天告訴路透，只要美國暫停攻擊，伊朗也會停止自身的攻擊行動。時值美方因總統川普顧問表示預設攻擊目標已經打光且擔憂武器庫存見底而暫停轟炸之際。

路透報導，美國連續13晚對伊朗加強空襲後，五角大廈24日深夜宣布暫停行動，昨天和今天都未傳出美國再度攻擊的消息。原本於美國每夜攻擊後同步對鄰近駐有美軍基地的國家發動攻擊的伊朗，目前也已經連續兩天沒有開火。

不願意具名的這位伊朗官員表示，德黑蘭立場「依然是『以牙還牙』，如果攻擊停止，伊朗也會停止自身的行動。這個訊息已經傳達給美國」。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）在接受「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）及其他美國媒體訪問時表示，川普已經決定暫停美方攻擊，以為外交爭取更多時間。

瓦爾茲說：「他正在給談判留一點空間、給它一點餘地。」但是他並未透露進一步細節。

美國軍方官員近日警告，過去兩週空襲是為嚇阻伊朗威脅荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運。一位不願意具名的官員表示，原先擬定的目標大體上已經攻擊殆盡。

恢復大規模作戰依然是選項，但是參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）私下向川普表示，考慮到對軍火庫存的負面影響，此舉將帶來風險。這其中包括美國在中東地區防空系統使用的攔截彈藥。

凱恩辦公室及美軍中央司令部（U.S. Central Command）都拒絕就此置評。

瓦爾茲在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中表示，美軍「具備其所需的一切」。但他同時指出，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在川普政府上台後接任時，他「接手一個資源耗盡的爛攤子」。

有關於川普暫停攻擊是否意味美方談判立場出現重大改變的提問，上述伊朗高層消息人士指出，德黑蘭並不抱太大希望。

「大家對這次攻擊暫停還是抱持懷疑多於樂觀，普遍認為這只是戰術性停火，而非出於真誠。美國的欺騙行徑已經讓伊朗累積足夠的慘痛經驗。」

精華 FAQ

  • 不具名伊朗官員表示，德黑蘭仍採取「以牙還牙」立場，但只要美國停止攻擊，伊朗也會停止自身行動，相關訊息已經傳達給美方。

  • 美方官員稱，這是為了替外交談判爭取更多時間；同時軍方也擔心持續空襲會消耗武器庫存，尤其是中東防空系統使用的攔截彈藥。

  • 伊朗高層並未對停火過度樂觀，認為這可能只是戰術性暫停，而非真誠降溫；由於先前多次經驗，德黑蘭對美方仍存高度不信任。

五角大廈 川普 伊朗

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