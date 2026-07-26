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怪物級野火引發「火積雲」 法國、西班牙已撤32.5萬人

中央社／波爾多26日綜合外電報導
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火積雲示意圖。(美聯社)
火積雲示意圖。(美聯社)

野火今天持續肆虐法國和西班牙，森林化為灰燼、村落人去樓空，超過32萬5000人被迫逃離，消防人員正奮力控制延綿數公里的火勢。

法新社報導，法國西南部、西班牙中部馬德里附近的森林大火已經延燒多日，成為兩國有史以來和平時期最嚴重火災之一。

法國消防員全國聯合會（FNSPF）表示，這波嚴重林火在法國主要火場產生前所未見的「火積雲」（pyrocumulonimbus），這種巨大的火雲能製造向外吹送的強風，並且夾帶會引發更多大火的閃電。

FNSPF發言人布羅卡迪（Eric Brocardi）說：「這就像是大衛對決歌利亞…我們在某個時刻會找到弱點並且在那裡予以痛擊。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經召集明天上午的危機內閣會議，討論這次緊急情勢。

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）今晚表示，火勢仍在推進，但速度已有趨緩。

不過在西班牙東部沿海城市瓦倫西亞（Valencia）附近，消防人員今天又遭遇新火點，當地已有1萬5000人被迫撤離。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在馬德里以西的阿維拉省（Avila）視察災區時表示：「艱難時刻在前方等著我們。」他預定明天前往瓦倫西亞災區。

民防和緊急服務部門首長巴爾恭內斯（Virginia Barcones）形容阿維拉附近的火勢是「怪物級」災難。

他告訴西班牙國家電視台（TVE）：「我們正面對周長280公里、覆蓋7萬7000公頃的火場。」

歐洲聯盟其他國家也已經派出飛機、人員和裝備協助兩國滅火。

精華 FAQ

  • 根據報導，法國與西班牙因這波野火合計已有超過32萬5000人被迫撤離，許多村落與森林區域幾乎成為空城，顯示災情已達極大規模。

  • 法國消防員指出，火場出現前所未見的火積雲，這種巨大火雲會產生向外吹送的強風，還可能夾帶閃電，進一步點燃更多火點，使滅火更加困難。

  • 西班牙阿維拉附近火勢最為嚴峻，民防首長稱其為「怪物級」災難，火場周長達280公里、覆蓋7萬7700公頃，瓦倫西亞附近也再度出現新火點。

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