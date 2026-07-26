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義大利學生曼谷捷運喧譁 比中指還嗆「帶錢來花」 大使館致歉

編譯中心／綜合25日電
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四名學生代表出面向泰國人道歉。（取材自義大利駐泰大使館臉書）
四名學生代表出面向泰國人道歉。（取材自義大利駐泰大使館臉書）

一群在泰國進行校外旅行的義大利學生，日前搭乘曼谷捷運（BTS）因大聲喧譁、飆罵髒話，與一名出面勸阻的泰國女子發生口角，相關影片在社群媒體瘋傳，引發泰國網友批評。義大利駐泰大使館25日發表聲明致歉，涉事學生也表示道歉。

曼谷捷運。(路透)
曼谷捷運。(路透)

社群媒體廣傳的一段影片顯示，一群義大利青少年在曼谷捷運車廂內，大聲交談及叫喊，一名泰國女子上前要求他們降低音量，並表示「在泰國，我們不會在捷運上大喊大叫」，雙方隨後發生爭執。

影片中，部分義大利學生以髒話回應泰國女子，還有人比中指，其中一人說，「抱歉把錢帶到你們國家」，引發批評。事件自24日起持續延燒，並登上泰國各媒體版面。

中央社引述曼谷郵報（Bangkok Post）報導，許多網友呼籲民眾在公共場所看到不當行為時要挺身而出制止，也有人認為這場衝突毫無必要，並指這群人只是幾名大聲喧譁的青少年，並非故意擾亂秩序。

另外，也有許多泰國網友紛紛湧入義大利駐泰大使館的臉書（facebook）留言，批評義大利學生在曼谷捷運上的失序行為。

義大利駐泰大使館25日上午在官方臉書以義大利文、英文及泰文三語發表聲明，表示對事件表達「深切遺憾」，並強烈譴責涉事未成年學生的不當行為。

聲明中指出，「這群未成年遊客的不當行為絕不代表義大利人民，也絲毫不符合義大利與泰國間長期以來維繫的友好關係及相互尊重、友誼和禮貌等價值觀。」

義大利駐泰大使館同步發布一段影片，由四人代表向泰國民眾道歉。他們表示，原本打算24日就對外說明，但因焦慮與害怕而延後道歉，坦言這是錯誤決定，並請求泰國民眾原諒。

民族報（The Nation）25日報導，涉事青少年將儘速返回義大利，並接受校方輔導，以確保未來能更加尊重各地不同文化。

精華 FAQ

  • 他們在BTS車廂內大聲交談、叫喊，遭一名泰國女子勸阻後爆發口角，部分學生還以髒話回應、比中指，甚至出言挑釁，因而引起社群媒體與泰國民眾強烈不滿。

  • 相關影片在社群平台瘋傳後，許多泰國網友批評學生失序，也有人呼籲民眾在公共場合遇到不當行為應勇於制止；不過也有部分聲音認為衝突沒有必要，被放大解讀。

  • 義大利駐泰大使館以義、英、泰三語發表聲明，對事件表達深切遺憾並譴責不當行為；涉事學生也拍片致歉，並表示將盡快返國，接受校方輔導與教育。

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