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貿易摩擦升級 加拿大獨自剪綵跨國大橋 拒邀美國代表出席

編譯中心／綜合25日電
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加拿大政府24日獨自為連接加拿大與美國的侯艾國際大橋舉行開通剪綵儀式，圖為安大略...
加拿大政府24日獨自為連接加拿大與美國的侯艾國際大橋舉行開通剪綵儀式，圖為安大略省長福特在剪綵儀式上發表演說。 （美聯社）

受美加貿易摩擦升級影響，加拿大政府24日獨自為連接加拿大與美國的侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge）舉行開通剪綵儀式，美方官員未獲邀請。這座以已故加拿大冰球傳奇球星命名的侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge），7月27日正式通行。

橫跨美加兩地的侯艾國際大橋27日正式通行。（美聯社）
橫跨美加兩地的侯艾國際大橋27日正式通行。（美聯社）

綜合美聯社、路透報導，侯艾國際大橋連接加拿大安大略省溫莎市與美國密西根州底特律市，全長約2.5公里，是60多年來美加之間首個新建陸路邊境通道。大橋27日通行後，屆時24小時運行，將大幅縮短兩地跨境貨運時間和削減成本。大橋投入使用後，加拿大陸路邊境口岸總數達到118個。

加拿大政府24日為橫跨美加兩地的侯艾國際大橋舉行開通剪綵儀式。（美聯社）
加拿大政府24日為橫跨美加兩地的侯艾國際大橋舉行開通剪綵儀式。（美聯社）

大橋的剪綵儀式當天在加拿大一側邊境舉行「屬於加拿大人的里程碑慶典」，主辦方鼓勵參加者穿著代表加拿大國旗的紅白兩色服裝，以展現「加拿大自豪感」。安大略省省長福特表示，川普的關稅政策使美加關係更充滿挑戰，但安大略省不會向美國退縮。加方明確禁止參加者在儀式期間，經由大橋前往美國一側。

近期，加拿大與美國之間的貿易摩擦升級。美國總統川普20日宣布對數百項加拿大進口商品加徵50%的關稅。加拿大總理卡尼表示，在此情況下舉行聯合慶祝活動「並不合適」，決定取消邀請美方官員參加。

兩國在大橋的收益分配上亦存在嚴重分歧。侯艾國際大橋2018年開始建設，由加拿大全額投資64億加元（約合46億美元）。美國密西根州名義上擁有一半產權，無需承擔建設費用。此前，美方提出收益分割要求和關稅威脅，導致大橋陷入開通危機。隨後兩國召開緊急會談，在加方最終同意未來15年內將部分通行費利潤投入美國當地的區域發展基金後，雙方簽署了開通文件。但是，卡尼強調，加方只會在收回成本後才與美方分攤收入。

精華 FAQ

  • 因美加貿易摩擦升級，加拿大總理卡尼認為此時舉行聯合慶祝並不合適，因此取消邀請美方官員，改由加方單獨辦理剪綵。

  • 這座大橋連接安大略省溫莎市與密西根州底特律市，全長約2.5公里，是60多年來美加之間首個新建陸路邊境通道，預計可縮短貨運時間並降低成本。

  • 爭議集中在投資與收益分配。大橋由加拿大全額出資64億加元，美方要求分潤並受關稅壓力影響，最後加方同意部分通行費利潤投入美國區域基金。

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