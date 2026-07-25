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放話動用伊朗凍結資產 川普：支付波灣衝突賠償「公平合理」

編譯中心／綜合24日電
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川普揚言要動用伊朗海外被凍資產，伊朗外交部長阿拉奇強硬反擊。（美聯社）
川普揚言要動用伊朗海外被凍資產，伊朗外交部長阿拉奇強硬反擊。（美聯社）

美國總統川普23日於自創社群平台「真實社群」發文宣布，美方將開始動用長期遭凍結的伊朗海外資產，用以賠償波斯灣及周邊地區因襲擊而受損的船舶、貨物與相關資產。消息一出，立即引發伊朗強烈反彈，也讓美伊關係再添變數。

川普表示，這項聲明可視為正式通知，自即日起，凡因伊朗造成船舶、貨物或相關財產損害而提出的索賠，將由美國持有且控制的伊朗資金支付，直至另行通知為止。他強調，即使未來賠償金額可能相當龐大，但以伊朗資產支付相關損失，「仍是公平且合理的做法」。不過，川普並未進一步說明賠償機制、適用範圍及執行程序等細節。

對此，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）24日隨即在社群平台X發文反擊，批評美方若沒收他國資產，用於支付未來可能出現且與資產本身無直接關聯的索賠，將開創極具危險性的國際先例。他警告，一旦各國政府將沒收他國資產視為正常做法，全球任何國家的海外資產都可能失去安全保障，任何支持或從中獲益者，都應了解此舉將為國際金融秩序帶來混亂與不穩定，「沒有人能夠倖免」。

值得注意的是，根據美伊今年6月達成的14點諒解備忘錄（MOU）第11點，美方原承諾將視雙方最終協議談判進展，逐步解除對伊朗約240億美元凍結資產及受限制資金的限制，允許伊朗依照央行指定用途全數動用，美方也將核發相關許可與執照。外界認為，若川普政府最終決定將上述資金轉作賠償用途，恐與先前備忘錄精神產生衝突，也勢必引發伊朗更激烈反應。

事實上，在美伊達成諒解備忘錄前，美國政府內部曾傳出評估將部分伊朗凍結資產，改用於協助美國波斯灣盟友進行戰後重建，如今川普提出的新構想，再度讓相關資金用途成為外界關注焦點。

另一方面，中東局勢持續升高。伊朗軍方表示，一枚美軍戰斧巡弋飛彈23日在伊朗東南部克爾曼省卡赫努季（Kahnuj）上空遭防空系統攔截，荷莫茲海峽一帶也接連傳出多起爆炸聲。伊朗軍方24日進一步表示，已對位於科威特境內的多個美軍目標發動新一輪無人機攻擊。

此外，葉門叛軍「青年運動」宣稱在紅海襲擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，目前尚無人員傷亡消息。聯合國祕書長古特瑞斯則對中東局勢持續惡化表達憂慮，警告區域正陷入不斷升級的對抗循環，每一次軍事升高都可能引發下一波衝突。

川普揚言要動用伊朗海外被凍資產，伊朗外交部長阿拉奇強硬反擊。（歐新社）
川普揚言要動用伊朗海外被凍資產，伊朗外交部長阿拉奇強硬反擊。（歐新社）

精華 FAQ

  • 他表示，美國將動用所持有且控制的伊朗資金，支付因伊朗造成的船舶、貨物與相關財產損失索賠，並稱這是公平合理的安排，且自即日起適用，直到另行通知。

  • 阿拉奇認為，美方若沒收他國資產來支付未來且與資產無直接關聯的索賠，將創下危險先例，讓各國海外資產都不再安全，並可能破壞國際金融秩序與穩定。

  • 今年6月的14點MOU原本承諾，若談判進展順利，美方會逐步解除約240億美元伊朗凍結資產限制，讓伊朗可依指定用途動用；如今改作賠償用途，明顯與備忘錄精神不一致。

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