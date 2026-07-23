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西班牙多處森林大火失控 進入國家緊急狀態

中央社23日即時報導
根據資料，今年西班牙已有近12.5萬公頃林地燒毀，而去年全年為39.3萬公頃。(...
根據資料，今年西班牙已有近12.5萬公頃林地燒毀，而去年全年為39.3萬公頃。(路透)

西班牙官方今晚宣布，因多起野火失控蔓延，在馬德里地區（Madrid region）和鄰近首都的阿維拉省（Avila）進入國家緊急狀態。

內政部表示，此一措施目的是為加快調度資源撲滅火勢。大馬德里地區已有1萬人被迫撤離，而危機因應將交由軍方緊急單位統籌處理。

今天清晨，西班牙當局已向距離馬德里約60公里的弗瑞斯諾村（Aldea de Fresno）的3500名居民發出疏散通知。

法新社報導，阿維拉省（Avila）今天爆發的火勢仍未受控制。西班牙媒體報導，布爾戈翁多（Burgohondo）、提恩布洛（El Tiemblo）和納瓦盧恩加（Navaluenga）等市鎮居民受令就地避難，應待在室內。

此外， 西班牙「國家報」（El Pais）指出，提恩布洛有1500人因火勢迅速逼近，被迫撤離當地鄉村旅遊區及住宅社區。

最大的火場位於馬德里另一側的瓜達拉哈拉省（Guadalajara），距首都約100公里，自16日以來已焚毀3.2萬公頃林地。

根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）資料，今年西班牙已有近12.5萬公頃林地燒毀，而去年全年為39.3萬公頃。

阿維拉省（Avila）爆發火勢仍未受控制，鄰近市鎮居民受令就地避難，應待在室內。...
阿維拉省（Avila）爆發火勢仍未受控制，鄰近市鎮居民受令就地避難，應待在室內。(路透)

阿維拉省（Avila）爆發火勢仍未受控制，鄰近市鎮居民受令就地避難，應待在室內。...
阿維拉省（Avila）爆發火勢仍未受控制，鄰近市鎮居民受令就地避難，應待在室內。(路透)

精華 FAQ

  • 西班牙官方宣布，馬德里地區與鄰近首都的阿維拉省進入國家緊急狀態，目的在於加快調度救災資源，並提升對失控火勢的應變效率。

  • 大馬德里地區已有1萬人被迫撤離，阿爾代亞德弗瑞斯諾村也提前通知3500人疏散；危機因應將由軍方緊急單位統籌處理，以加速救援。

  • 最大的火場位於馬德里另一側的瓜達拉哈拉省，距首都約100公里，自16日以來已焚毀3.2萬公頃林地；今年西班牙累計燒毀近12.5萬公頃。

內政部

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