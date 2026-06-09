國際特赦組織：柬埔寨打詐不彰 數十詐騙園區仍運作

柬埔寨沿海城市西哈努克（Sihanoukville）是人口販運及詐騙團夥大本營之一；圖為拍攝於2022年9月，當地詐騙園區設有帶刺的鐵絲網，防止受害者逃跑。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國際特赦組織稱柬埔寨掃蕩詐騙園區成效有限。

國際特赦組織稱柬埔寨掃蕩詐騙園區成效有限。 重點二： 已知八十六處園區僅二十四處遭關閉，仍多數運作。

已知八十六處園區僅二十四處遭關閉，仍多數運作。 重點三：報告指受害者遭虐待性侵，官方處置未符人口販運保護。

國際特赦組織8日發布報告指出，儘管柬埔寨 當局已對境內跨國詐騙園區進行數月掃蕩，但在已知的86個園區當中，僅24個遭政府關閉，仍有數十個疑似詐騙中心仍在持續運作。

路透報導，總部在英國的國際特赦組織在這份176頁報告當中批評，柬埔寨政府的掃蕩許多常是被動行動或無效，或因為詐騙園區管理者顯然與警方有勾結而效果減弱，例如有逃出的人表示，掃蕩期間他們曾被移往柬埔寨各地躲避查緝。

國際特赦組織在報告中說，其研究人員訪問了73名曾被迫關在柬埔寨詐騙園區的人士，他們全都表示曾經經歷或目睹虐待情況，包括有6名女性稱自己遭到性侵。

國際特赦組織並指責柬埔寨當局將從詐騙園區逃離或獲釋的人當作非法移民對待，而非把他們當作人口販運的被害人。

報告結論指出，柬埔寨對詐騙園區的掃蕩在兩大關鍵方面皆失敗，無論是對一些最知名園區的調查和關閉，或是對從園區逃離或被帶走的被害人提供保護和協助。

不過，柬埔寨政府發布聲明反駁國際特赦組織。負責打擊網路詐騙的柬埔寨國務部長蔡西納烈（Chhay Sinarith）稱這份報告「有選擇性、片面且缺乏對實地情況的充分了解」。

根據他的說法，柬埔寨已將25家疑似涉及詐騙的賭場撤銷營業執照，並已起訴近1500名來自19國的嫌犯，還已將接近1萬9000名外國人驅逐出境，另有約29萬名相關外籍人士已自願離境。