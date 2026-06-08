教宗訪西班牙 呼籲全球領袖停止分化人民
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羅馬天主教教宗良十四世7日在西班牙首都馬德里主持露天彌撒，據估計馬德里主要廣場及其周遭街道約湧入120萬人。良十四世在馬德里發表講話，呼籲全球政治領袖避免以分化言論爭取支持，強調要以對話團結和尊重人的尊嚴，回應社會撕裂。
路透報導，人潮擠在馬德里地標大地女神廣場附近圍欄旁，手舉旗幟並高喊「教宗萬歲」，當良十四世乘坐白色教宗座車抵達現場時，部分民眾撒下花瓣迎接。這也是2010年以來，首度有教宗抵達西班牙進行國是訪問。
良十四世在彌撒講道中呼籲群眾，應以幫助他人的方式實踐天主教信仰。他表示，天主「理解窮人、受壓迫者、孤獨者與被拋棄者的感受」。
中央社引述法新社報導，西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Queen Letizia）也將頂著炎熱天氣，在西貝萊斯廣場（Cibeles Square）與大批信眾一同參與活動。
良十四世6日在馬德里王宮舉行的歡迎儀式中正式展開訪問行程。他在王宮大廳向政府當局、公民社會和外交使團代表發表講話，呼籲政治人物停止「造成兩極對立的論述」與「空洞無益的簡化說法」，「如今，企圖透過煽動兩極分化來贏得名氣的誘惑似乎不減反增，而人類的尊嚴仍持續遭到踐踏。」他還認為，科技也必須為這種助長偏見、削弱批判思維的環境負起部分責任。
教宗預定於9日、10日訪問巴塞隆納（Barcelona），並為聖家堂（Sagrada Familia）近日完工的塔樓主持祝福儀式。該塔樓完工後，聖家堂成為全球最高教堂。
這趟訪問的最後2天將聚焦移民議題。教宗將前往加納利群島（Canary Islands），這裡是非法移民進入歐洲的重要據點之一，每年都有數以千計移民在試圖橫越大西洋時不幸喪生。
他在西班牙首都馬德里主持露天彌撒，估計吸引約120萬人到場，並在講道中強調應關懷貧人、受壓迫者與被拋棄者，成為訪問行程的重要亮點。 他呼籲社會停止造成兩極對立的論述與空洞簡化說法，並指出透過煽動分化來獲取名氣的誘惑仍然強烈，同時認為科技也助長偏見與削弱批判思維。 教宗預定9日與10日訪問巴塞隆納，為聖家堂新完工塔樓祝福，之後最後兩天將前往加納利群島，重點關注移民問題與非法移民橫越大西洋的風險。
精華 FAQ
他在西班牙首都馬德里主持露天彌撒，估計吸引約120萬人到場，並在講道中強調應關懷貧人、受壓迫者與被拋棄者，成為訪問行程的重要亮點。
他呼籲社會停止造成兩極對立的論述與空洞簡化說法，並指出透過煽動分化來獲取名氣的誘惑仍然強烈，同時認為科技也助長偏見與削弱批判思維。
教宗預定9日與10日訪問巴塞隆納，為聖家堂新完工塔樓祝福，之後最後兩天將前往加納利群島，重點關注移民問題與非法移民橫越大西洋的風險。
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