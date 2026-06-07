20年來首位女總理 南韓總統拋人事震撼彈 8日就職周年記者會受矚

南韓總統李在明6日於首爾國家公墓參與顯忠日紀念活動發表演說。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李在明提名韓成淑接任國務總理，若通過將成南韓近20年首位女總理。

李在明提名韓成淑接任國務總理，若通過將成南韓近20年首位女總理。 重點二： 就職周年記者會將聚焦施政願景、房地產、改革、民生經濟與外交安保。

就職周年記者會將聚焦施政願景、房地產、改革、民生經濟與外交安保。 重點三：地方選舉爆發選票不足爭議，李在明是否回應成為記者會焦點。

韓聯社報導，南韓 總統李在明 已提名現任中小企業暨新創事業部長韓成淑出任新任國務總理。若人事案獲國會通過，韓成淑將成為南韓近20年來首位女總理，也是南韓史上第二位女總理。李在明8日將舉行就職周年記者會，外界也關注他是否回應6月3日地方選舉爆發的史無前例選票不足爭議。

李在明8日記者會預計說明執政第2年的施政願景，以及房地產、檢察改革、民生經濟、外交安保等政策方向。外界更關注內閣大幅改組與國務總理撤換動向。

這場記者會預計進行約100分鐘，將有約160名國內外媒體記者出席，並以問答為主、不另設腳本。為納入青年世代觀點，現場也將安排2名大學媒體記者參與提問。

南韓總統府高層官員7日表示，李在明已決定提名韓成淑接任總理。韓成淑目前擔任中小企業暨新創事業部長，若順利通過國會任命同意案，將成為李在明政府首位女性總理。

南韓上一次出現女性總理，是2006年至2007年任職的韓明淑。現任總理金民錫即將卸任，據報導，他計畫參選執政黨共同民主黨預定於8月或9月舉行的全國代表大會黨魁選舉。

此外，南韓3日地方選舉爆發史無前例的選票不足爭議，部分選民質疑投票權受損，首爾蠶室開票所3日晚間爆發抗議潮，截至6日已擴大到附近的奧林匹克公園。根據YTN報導，警方估計，截至6日晚間9時，超過3萬2000人聚集。

外界關注，李在明是否會在就職周年記者會上回應相關選務爭議。

南韓3日舉行地方選舉出現選票不足爭議，引發大批民眾抗議開始連日抗議。韓媒估計截至6日晚間9時，超過3萬2000人聚集首爾街頭。（路透）