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北韓去年下水就擱淺的驅逐艦重新試航 金正恩攜女兒視察

編譯張佑生／綜合6日電
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北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛在「姜健號」驅逐艦艦橋內察看控制台，金正恩似...
北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛在「姜健號」驅逐艦艦橋內察看控制台，金正恩似乎正向女兒說明艦上設備。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：金正恩攜女兒視察擱淺後修復的姜健號驅逐艦試航。
  • 重點二：北韓稱此艦正進行作戰能力評估與各項武器系統測試。
  • 重點三：金正恩強調海軍現代化，要求儘快讓兩艘新艦服役。

北韓最高領導人金正恩近日攜女兒金主愛視察新型5000噸級驅逐艦「姜健號」的試航。 「姜健號」正是去年在金正恩主席注視下水儀式時擱淺的那艘軍艦。

北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（左）與女兒金主愛觀看驅逐艦「姜健號」6...
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（左）與女兒金主愛觀看驅逐艦「姜健號」6月4日進行海試。（美聯社）

北韓勞動新聞6日報導：「金正恩同志視察6月4日開始進行作戰能力評估測試的朝鮮人民軍海軍驅逐艦『姜健』號，並觀摩該艦的試航。」金正恩女兒金主愛當天也登艦觀摩試航。

金正恩登艦是為了評估艦上綜合指揮中心、各作戰工作區及設施的狀況、試航計畫以及各階段武器系統測試的進度安排。金正恩指出：「只有擁有強大的軍事實力，能夠在陸地、海洋和空中負責任地行使軍事主權，才能遏制戰爭，維護和平。」

金正恩指的是勞動黨第九次代表大會上通過的「海軍現代化」計畫。尤其是在研發和生產「秘密水下武器」，例如建造1萬噸級驅逐艦，以及「加強海軍力量的計畫」方面，他表達高度期望，並表示這些舉措「必將由可靠而強大的國防科研機構、獨立的造船業以及強大而睿智的軍工勞動階級來實現」。

他也敦促盡快將「崔賢號」和「姜健號」驅逐艦交付海軍服役。

去年4月26日，北韓在西海南浦造船廠舉行首艘5000噸級驅逐艦「崔賢號」的下水儀式。不到一個月後，5月21日，北韓在東海清津造船廠舉行同級第二艘驅逐艦「姜健號」的下水儀式。然而，「姜健號」在下水儀式上發生側傾後擱淺，經過三周維修，同年6月重新下水。

精華 FAQ

  • 他視察的是新型5000噸級驅逐艦「姜健號」，這艘軍艦去年在下水儀式時曾發生側傾擱淺，之後經過維修重新下水，現正進行試航與作戰能力評估。

  • 金正恩登艦主要是評估艦上綜合指揮中心、各作戰工作區與設施狀況，同時了解試航計畫及各階段武器系統測試進度，顯示北韓正加速推進新艦驗證。

  • 報導顯示北韓正推動海軍現代化，除要求崔賢號與姜健號儘快服役，也提到研發秘密水下武器、建造更大噸位驅逐艦，並強調國防科研與造船能力。

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