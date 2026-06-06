英外相結束訪問中國印度 聚焦經濟與安全事務

英國外交大臣古柏4日訪問印度，與印度外長蘇杰生舉行雙邊會談。（英國外交部提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英國外相古柏訪中訪印，主打經濟合作與安全議題。

英國外相古柏訪中訪印，主打經濟合作與安全議題。 重點二： 英方強調與中印接觸，未在對外訊息中提及台灣。

英方強調與中印接觸，未在對外訊息中提及台灣。 重點三：英印啟動關鍵礦物供應鏈觀測站，強化AI與供應鏈合作。

英國外交大臣古柏結束訪問中國和印度 。根據英國外交部今天發布的訊息，古柏的訪問和會談行程聚焦經濟與安全事務，包括荷莫茲海峽 航行自由、俄羅斯對烏克蘭 的侵略戰爭，以及人工智慧（AI）。

與中方不同，英方的訊息發布未提及台灣。

古柏（Yvette Cooper）表示，英國正在強化與印度和中國的經濟與安全夥伴關係，包括海上安全、AI安全，有許多工作正在開展，「因為它們是世上最重要的幾個大國，而英國需要與主要強權接觸往來」。

古柏說，儘管相關國家抱持的觀點與英國有不同之處，英國仍能與它們接觸往來、合作並強化夥伴關係，同時就意見分歧之處進行充分對話和溝通。

英國外交部在今天發布的新聞稿數次提及中國和印度是「大國」，強調它們的重要性和影響力。

古柏並強調，英國不能自我隔絕於全球議題和具全球重要性的討論之外，不得容許「取消文化」（cancel culture）出現在對外政策。

古柏表示，英國必須與「關鍵交涉對象」對話，以推進英國的國家利益。在世界舞台上與各方進行強健且具明確方向的接觸往來，是促進英國經濟成長與安全的最佳途徑。

「取消文化」意味藉由輿論壓力，對特定人物或實體發動集體抵制或「除名」。英國官方在與中國有關的訊息發布提到「取消文化」，可視為意在回應「對中鷹派」。

古柏1至3日訪中，與中方的會談行程自2日開始。英國外交部表示，期間古柏曾與中國國家副主席韓正及外交部長王毅會談；4日訪問印度時，則與印度總理莫迪（Narendra Modi）和外長蘇杰生（S. Jaishankar）會談。

英國外交部指出，在北京與韓正和王毅的會談聚焦全球安全和經濟穩定。英、中兩國都是聯合國安全理事會常任理事國，也都是世界主要經濟體，古柏因此與王毅討論如何「在地緣政治緊張升高之際，合作促進國際局勢穩定」。

根據英方資訊，古柏與中方的會談以中東局勢和烏克蘭為重點，觸及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）僵局和伊朗核能力。

古柏並敦促中方，停止對發動非法戰爭的俄羅斯提供經濟支援，應當促成即刻停火。

根據中方2日就古柏與王毅會談發布的訊息，王毅曾向英方闡釋北京對台灣、香港等議題的立場，且古柏表示，英國自英中建交以來的對台政策沒有變化，也不會改變。

不過，英國外交部發布的訊息未提及台灣或台灣海峽，僅指出古柏另與王毅討論「一系列其他對外政策和安全政策議題」，包括蘇丹衝突情勢及剛果民主共和國（DRC）的伊波拉（Ebola）疫情，兩國皆位於非洲。

英國外交部表示，結束北京行程後，古柏3日在深圳與中國企業、投資者和科技界高階代表會晤，宣傳英國具競爭力的開放投資環境。古柏見證中國在AI和機器人領域的進展，並力促雙方在AI安全和相關標準制定增加合作。

根據公開資訊，在深圳期間，古柏另與中國共產黨深圳市委員會書記靳磊舉行雙邊會談。

古柏4日訪問印度首都新德里，雙邊會談議題包含海上安全、供應鏈安全和經濟發展，並觸及荷莫茲海峽情勢。

訪印1天期間，古柏另與印度煤礦暨礦產資源部長芮迪（G. Kishan Reddy）會談，聚焦合作確保關鍵礦物供應鏈的韌性與多樣化。雙方並共同啟動英印關鍵礦物全球供應鏈觀測站（GSCO）。

英國外交部表示，GSCO是英印科技安全倡議的旗艦計畫，將運用先進AI工具和衛星系統，提供關於全球關鍵礦物流通情況的即時資訊，並偵測全球關鍵礦物供應鏈的脆弱環節。

英國外交大臣古柏3日訪問深圳，與中共深圳市委書記靳磊舉行雙邊會談。（英國外交部提供）

英國外交大臣古柏3日訪問深圳，期間參訪深圳市人工智慧與機器人研究院（AIRS）。（英國外交部提供）