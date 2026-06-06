我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跳票王？SpaceX上市前夕 紐時曝馬斯克602項承諾兌現率「不太妙」

東京澀谷新規上路 觀光客亂丟垃圾被當場開罰 2000日圓飛了

專家之眼／從柏林外交挫敗看西方道德話語權的流失

衣冠城／大學兼任教師
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國外交部長瓦德福。（路透）
德國外交部長瓦德福。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：德國爭取安理會席位首輪失利，被視為外交重大挫敗。
  • 重點二：文章認為西方對國際法採雙重標準，損害道德話語權。
  • 重點三：台灣應警惕盲從西方敘事，重視全球南方對公平規則的期待。

全球第三大經濟體、聯合國主要出資國的德國，最近在爭取安理會非常任理事國席位的首輪投票中遭遇滑鐵盧，僅獲得104票，遠低於當選門檻的127票，慘遭出局。最終，該小組席位由奧地利與葡萄牙聯袂奪得，這個結果不僅爆出冷門，也被德國媒體形容為德國數十年未遇的「外交恥辱」。

這個結果在柏林政壇引發了強烈地震，外長瓦德福更坦言曾動過辭職念頭。然而，這絕非單純的拉票失誤或國內經濟緊縮所致，其背後的核心敗因，是德國近年在多邊體系中對國際法採取「雙重標準」的戰略傲慢，遭到了「全球南方」國家的集體清算。這場挫敗，實質上宣告了西方世界長期壟斷的國際道德話語權正走向破產。

長期以來，德國與西方陣營將「規則導向的國際秩序」掛在嘴邊，經常以國際法與人權捍衛者自居。然而，近年來的一系列地緣政治事件，徹底撕下了這層道德面紗。

面對美國綁架委內瑞拉前總統馬杜洛等公然踐踏主權、違反國際法的越界行為，德國為了避免得罪難以捉摸的美國總統川普，選擇了保持沉默、拒絕明確批評；在中東衝突中，儘管國際社會與聯合國對以色列在加沙、黎巴嫩及伊朗的軍事行動，以及造成的人道災難批評聲浪日高，德國卻基於歷史包袱，始終堅定拒絕參與任何對以制裁，甚至持續為其外交護航。

這種在國際法適用上的「選擇性」，讓占聯合國多數的非西方國家看清了一個殘酷現實：所謂的「國際法」，在西方大國眼中並非一視同仁的普世準則，而是因人而異的政治工具。當盟友違法時，它是「複雜的歷史與防衛權」；當對手違法時，它才是「不可踐踏的紅線」。

德國的這種「雙標」行徑，在聯合國多數成員國—特別是中東、非洲和拉美等不結盟國家中，積累了極深的信任赤字。在烏克蘭問題上，德國強力要求全球南方國家與其站在一起，援引國際法譴責地緣侵略；但在面對其他區域的國際法違規行為時，德國卻擺出另一副面孔。

聯合國安理會非常任理事國的競選，採取的是「秘密投票」。這給了廣大不滿西方雙標、卻在公開場合迫於壓力不敢發聲的發展中國家一個絕佳的「反擊」機會。正如德國之聲等媒體的深入分析，那些原本在口頭上承諾支持德國的國家，在秘密投票的幕布下，紛紛將選票投給了在國際地緣博弈中包袱較輕、相對中立的奧地利與葡萄牙。

德國安理會競選首輪出局的警鐘表明：在這個多極化世界加速到來、非西方力量主體意識覺醒的新時代，傳統大國僅憑經濟體量、歷史慣性或盟友結盟，已無法自動兌換國際領導力。若無法在國際規則與公平正義上展現知行合一的價值，即便是多邊主義的倡導者，也終將面臨國際社會多數民意的無情拋棄。

對於長期處於國際邊緣、極度依賴西方盟友口中「規則導向國際秩序」來維持安全的台灣而言，德國的挫敗無疑是一面極具警示意義的鏡子。

這提醒我們，當西方國家因自身利益頻頻展現國際法雙標，導致這套「規則秩序」在廣大非西方世界眼中逐漸虛無化、失去道德號召力時，台灣若一味盲從西方的敘事結構，極易陷入西方中心主義的戰略盲區。在思索下一階段涉外戰略時，如何認清國際多邊舞台上「反雙標」的真實想法，並在傳統大國網絡之外，務實回應全球南方對規則公平的訴求，也是台灣維持國際生存空間不可忽視的課題。

精華 FAQ

  • 文章認為，失利不只是拉票不力，而是德國近年在國際法與多邊議題上採取雙重標準，讓全球南方國家累積不滿，終在秘密投票中反映為支持流失。

  • 作者認為這套秩序已被選擇性執行所掏空：盟友違法時被包裝成特殊情境，對手違法時才被強調為紅線，因而失去普遍正當性與道德感召力。

  • 文章提醒台灣不要過度依賴西方敘事與盟友背書，應看見全球南方對公平規則的重視，並在多邊場域中務實回應反雙標的國際輿論。

德國 聯合國 葡萄牙

上一則

東京澀谷新規上路 觀光客亂丟垃圾被當場開罰 2000日圓飛了

下一則

遭美起訴後首露面 古巴前領袖卡斯楚現身首都 參加內政部慶祝活動

延伸閱讀

德訪台議員威爾許：北京先學會自由選舉再來談統一

德訪台議員威爾許：北京先學會自由選舉再來談統一
世足攻略／E組德國力爭洗刷前恥 象牙海岸、厄瓜多對決上演次名卡位戰

世足攻略／E組德國力爭洗刷前恥 象牙海岸、厄瓜多對決上演次名卡位戰
德國經濟部長今訪中 40名企業高層隨行

德國經濟部長今訪中 40名企業高層隨行
歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張

歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張

熱門新聞

英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費
完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖