我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙面難辨身分 冒充ICE幹員的搶劫、恐嚇、傷害事件激增

川普要求中東國家加入亞伯拉罕協議 點名沙烏地和卡達

巴基斯坦孟加拉重大車禍共32死 節日前民眾返鄉遇劫

中央社白夏瓦/達卡25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）今天發生廂型車失控衝撞人群的事故，造成至少17死。孟加拉今晨則發生卡車翻覆事故，至少15人因此喪生。

由於正逢伊斯蘭曆中重要節慶之一的忠孝節（Eid al-Adha，又稱宰牲節或古爾邦節）假期前夕，許多乘客正趕著返鄉，卻遭遇交通事故。

在巴基斯坦那起事故，一輛客運巴士從史瓦特（Swat）前往白夏瓦（Peshawar）途中，因機械故障停靠在路旁。乘客下車後在附近等待時，一輛廂型車失控衝向人群及停在路邊的巴士。

救援人員費齊（Bilal Ahmad Faizi）告訴法新社，「至少有17人喪生，超過10人受傷」，其中3名傷者傷勢嚴重。當地醫院的醫師阿里（Muhammad Ali）也證實死亡人數。

交通法規執行不力、超速、道路安全標準低落及危險駕駛行為，使巴基斯坦交通事故時有所聞。

另一方面，孟加拉警方表示，一輛載有鋼筋及乘客的卡車，今晨在孟加拉中部一條主要公路上翻覆，造成至少15人死亡、10人受傷。

美聯社報導，當地警長霍森（Fuad Hossain）表示，事故發生在早上5時左右，地點位於首都達卡西北方83公里的坦格爾縣（Tangail）索拉托伊爾區（Soratoil），肇事原因是司機對卡車失去控制。

霍森表示，卡車上載著搭便車的乘客，正從達卡前往孟加拉北部，卡車翻覆導致他們當場罹難。他說乘客多半是臨時工，原本打算返家與家人團聚過節。

在孟加拉這個人口超過1億7000萬的國家，每年有數千人死於交通事故，原因包括交通執法鬆散、道路狀況不佳以及駕駛技術不夠熟練。

巴基斯坦

上一則

俄警告外國人速離基輔 揚言將轟炸決策中心

下一則

巴西總統被診斷出患有早期皮膚癌

延伸閱讀

人力車變炸彈 巴基斯坦市集爆炸釀9死20傷 邊境情勢再升溫

人力車變炸彈 巴基斯坦市集爆炸釀9死20傷 邊境情勢再升溫
巴基斯坦邊境警方哨站自殺炸彈襲擊 至少14名員警死亡、3警受傷

巴基斯坦邊境警方哨站自殺炸彈襲擊 至少14名員警死亡、3警受傷
泰國列車撞巴士事故至少8死25傷 當局展開調查

泰國列車撞巴士事故至少8死25傷 當局展開調查
曼谷火車撞巴士8死 列車司機無照且毒品尿檢陽性

曼谷火車撞巴士8死 列車司機無照且毒品尿檢陽性

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
圖為在伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫幅，橫幅上印有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的照片。(路透)

路透：伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

2026-05-21 14:41
剛果爆發伊波拉疫情，一名染疫的男子16日從救護車上被抬進醫院。(路透)

伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

2026-05-19 02:25

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到

老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到
住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光
提醒被斥鬧事…滬泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…滬泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難

現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難