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日本「大小孩」童心未泯瘋扭蛋 疫情來市場已暴增四倍

編譯易起宇／綜合外電
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日本岡山桃太郎機場設有扭蛋機專區，主要分布在航廈的2樓離境大堂以及3樓展望台與遊...
日本岡山桃太郎機場設有扭蛋機專區，主要分布在航廈的2樓離境大堂以及3樓展望台與遊樂區。（記者楊德宜／攝影）

儘管日本少子化問題嚴重，但童心未泯的大人們拒絕放棄兒時嗜好，加上精華購物區如雨後春筍般陸續出現超大型專門店，日本的扭蛋熱潮反而愈來愈旺，市場規模過去五年來已擴大三倍多，客群又以年輕女性居多。

英國金融時報（FT）報導，日本扭蛋協會數據顯示，日本去年扭蛋市場規模達到1,960億日圓（12億美元），比2021年擴大三倍多。每顆扭蛋只要300-400日圓（約1.8-2.5美元），內容物包括可愛人物或動物角色的小玩具、鑰匙圈等配件，向來視為小孩才玩的小東西，如今日本卻有愈來愈多成年人沉溺這項嗜好。

這波「大小孩」（Kidult）趨勢也帶旺了全球其他娛樂熱潮，包括電玩遊戲、樂高，以及寶可夢卡牌和Labubu絨毛玩具等收藏品。

這股社會轉變正好搭上日本的扭蛋專門店風潮。由於扭蛋專門店的能源和人事開銷成本較低，加上購物中心和商店街在疫後出現許多空店面，如今日本約有1,400家扭蛋專門店。

日本第二大業者Takara Tomy Arts扭蛋企畫部長大槻淳表示，這兩股風潮的匯集，鞏固了扭蛋是「日本文化的一部分」。

他說，現代人對成年人的期待已出現劇烈轉變，「過去生活較單純」，「社會強烈期待成年人會在特定年齡結婚生子」，「但現在人們被允許維持嗜好」，其他國家也正跟上日本，接受以角色商品和玩具表達自我。他以迪士尼動畫片「玩具總動員」為例指出，「如果玩具總動員現在才拍，（劇中的人類小男孩）安弟可能就不會丟掉巴斯光年他們，而是留起來」。

訪日遊客也幫助進一步推動這股熱潮，大型門市內的機器陳列方式，對拍攝TikTok和Instagram短片很友善。

雖然業界認為，日本的門市擴張可能已接近飽和，但仍預測各種產品快速推陳出新，目前每月推出約多達700種新扭蛋，將帶動銷售成長。

日本扭蛋產業也希望把這種商業模式推向海外，尤其是美國，但挑戰包括仰賴投幣的扭蛋機難以進入無現金社會、能換更大獎品的夾娃娃機需求激增，以及規模可能還沒大到能讓業者彼此交換庫存等。

同時，在日本國內，中東戰爭引發的石油震撼，大幅推升塑膠成本暴增，也正威脅這股熱潮，因為扭蛋漲價只能以硬幣面額100日圓為單位，代表每次漲幅將介於20%-33%。

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