民主剛果伊波拉風險升至最高 烏干達已5病例 10鄰國恐遭殃

民主剛果與烏干達爆發「伊波拉」疫情，非洲疾控中心指10鄰國恐遭殃。圖為民主剛果兒童正閱讀一張防疫海報。 （路透）

致命的伊波拉疫情 在非洲持續蔓延，世衛組織宣布將疫情爆發中心——剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的風險級別上調至「極高」的最高級別；同時，鄰國烏干達已累計確診5起病例。非洲疾管中心更示警，除了上述兩國外，周邊另有10個非洲國家正依序面臨伊波拉病毒擴散的實質威脅。

中央社引述法新社報導，世衛組織指出，由於死亡人數持續攀升，當前民主剛果已有82例確診、7例死亡，另有近750例疑似病例與177例疑似死亡病例。專家懷疑此波疫情由較罕見的「本迪布焦」（Bundibugyo）型伊波拉病毒株引發，目前尚無獲批准的疫苗或療法，且疫情規模遠比確診數據呈現的更大。各界正加速研發治療藥物或疫苗，聯合國宣布從中央應急基金撥出6000萬美元支援民主剛果及其鄰國加強控疫。

鄰國烏干達自5月15日爆發疫情以來，已累計確診5起病例。最新確診的3例包含1名烏干達籍司機、1名醫療人員及1名來自民主剛果的女性。烏干達先前已宣布暫停所有前往民主剛果的公共交通運輸，並加強追蹤接觸者與公眾宣導。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人卡塞亞（Jean Kaseya）指出，「我們有10個國家面臨風險」，並點名安哥拉、蒲隆地、中非共和國、剛果共和國、衣索比亞、肯亞、盧安達、南蘇丹、坦尚尼亞及尚比亞。盧安達衛生部隨即宣布，任何曾過境民主剛果的外籍人士將被拒絕入境；國際間如美國、德國、捷克及荷蘭等國，亦陸續出現相關確診、高風險接觸者或疑似病例的收治通報。而美國近日推出連串管控伊波拉疫情措施，包括針對下月11日揭幕的世界盃 ，要求爆發疫情的民主剛果足球國家隊入境前須接受隔離21天。

世衛秘書長譚德塞表示，醫療人員需在安全形勢極度不穩定的區域追蹤接觸者，局勢格外具挑戰性。世衛緊急預警暨應變單位主任馬哈穆強調：「這種病毒迅速傳播的可能性非常高，這會改變整個疫情的發展局勢。」此外，美聯社報導，當地更發生醫療帳篷遭居民縱火攻擊事件，導致18名疑似感染者逃離且下落不明，這是該地區一周內發生的第2起類似攻擊事件。紅十字會亦有3名志工在民主剛果執勤期間疑似染疫身亡。