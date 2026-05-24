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中國「高德地圖」曝光李在明官邸 南韓要求刪除

編譯中心／綜合23日電
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青瓦台就部分中國地圖軟體顯示南韓主要敏感設施位置表示，南韓國土交通部將通過南韓境...
青瓦台就部分中國地圖軟體顯示南韓主要敏感設施位置表示，南韓國土交通部將通過南韓境內合作方，要求相關地圖應用刪除南韓敏感設施名稱等資訊。(新華社)

據韓聯社報導，南韓總統府青瓦台22日就有關部分中國地圖軟體顯示南韓主要敏感設施位置的報導表示，南韓國土交通部計畫立即通過南韓境內合作方，要求相關地圖應用刪除南韓敏感設施名稱等資訊。

報導稱，南韓一家媒體當天報導稱，在中國當地廣泛使用的地圖應用中，可以查看青瓦台、總統官邸、國防部等南韓敏感設施的具體位置。就此，青瓦台相關人士作出上述表態。

韓聯社所指的韓媒是一家名為the Asia Business Daily使用語言以英文為主的商業頻道，但亦以「阿視亞經濟」為名營運簡體中文版的平台，該報導中稱，經確認，中國企業營運的各類地圖服務上大批韓國主要機密設施正被集中曝光。這些中國地圖上不僅標示了青瓦台、國防部、國家情報院和各軍部隊，甚至連現任總統李在明目前居住的漢南洞官邸也被公開。

報導稱，在中國地圖服務「高德地圖」上，青瓦台內部情況毫無過濾地曝光。本館、庭園、直升機停機坪等名稱均標註。不僅連結各建築的內部道路一覽無餘，利用高德地圖的3D功能，還能掌握院內地形與建築形態。

報導稱，除青瓦台外，其他保全設施也在曝光中。以國防部為例，總部、調查本部及各建築位置與內部道路均標示。地址本身不對外公開的國家情報院，只要以退休人員聯誼組織「陽之會」為名進行搜索，就能看到建築佈局和道路。李在明總統目前居住的漢南洞官邸，其出入口和建築物同樣被公開。

青瓦台人士表示，中國地圖應用基於全球用戶自發參與製作的開放街道地圖（OSM）模式構建，並非利用南韓政府構建的空間資訊製作。政府今後將加大對地圖應用顯示敏感設施問題的監測力度。

南韓總統府就部分中國地圖軟體顯示南韓主要敏感設施位置表示，將通過南韓境內合作方，...
南韓總統府就部分中國地圖軟體顯示南韓主要敏感設施位置表示，將通過南韓境內合作方，要求相關地圖應用刪除南韓敏感設施名稱等資訊。圖為青瓦臺。(路透)

韓媒將左起依序為高德地圖、大眾點評、百度地圖上搜尋青瓦台、國家情報院、國防部位置...
韓媒將左起依序為高德地圖、大眾點評、百度地圖上搜尋青瓦台、國家情報院、國防部位置後截取的介面進行截圖，但作遮擋處理。（the Asia Business Daily）

南韓 國防部 李在明

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