伊波拉死亡增 WHO：民主剛果風險升至最高級別

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。(歐新社)

世界衛生組織（WHO ）22日表示，隨著死亡人數持續攀升，致命的伊波拉（Ebola）疫情 對剛果民主共和國構成的風險，已調升至最高級別。

中央社引述法新社報導，世衛組織表示，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）現在已有82例確診病例與7例死亡病例，另有近750例疑似病例與177例疑似死亡病例。

專家懷疑這波疫情已暗中傳播一段時間，是由較罕見的Bundibugyo型伊波拉病毒株所引發，目前尚無針對這種病毒的獲批准疫苗 或療法。

世衛組織正優先評估某些現有療法，以觀察在對抗這種病毒株方面的有效性。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，由於醫療人員正在安全形勢極度不穩定的區域與病毒傳播速度賽跑，並追蹤所有疑似感染者的接觸者，使得當前局勢「格外具有挑戰性」。

他在日內瓦世衛總部向媒體表示：「我們知道民主剛果的疫情規模，遠比（確診病例所呈現的）大得多。」

譚德塞說，民主剛果鄰國烏干達的情勢「穩定」，有兩名從民主剛果返國的患者確診，另有一起死亡病例。他補充說，嚴密的接觸者追蹤工作，似乎已阻止疫情進一步擴散。

譚德塞表示，有一名曾在民主剛果工作的美國公民驗出陽性，已被轉送到德國接受照護，另有一名被判定為高風險接觸者的美國公民，則被轉送到捷克共和國。

盧安達衛生部22日宣布，任何曾過境鄰國民主剛果的外籍人士都將被拒絕入境。盧安達國民以及擁有盧安達居留權的外籍人士仍可獲准入境，但必須「依據公共衛生規範」接受強制隔離檢疫期。

荷蘭拉德堡德大學醫學中心（Radboud University Hospital）22日表示，已收治一名伊波拉「感染可能性較低」的患者，並已將他隔離，等待診斷檢驗結果出爐。

伊波拉是一種致命的病毒性疾病，透過直接接觸體液傳播，會導致嚴重出血與器官衰竭。

世衛已將對民主剛果的風險評估級別從高調升至極高，同時將區域風險級別維持在高，全球風險級別則維持在低。

這次評估目的在判定公共衛生威脅可能造成的衝擊，以及必須採取的應對措施，世衛隨後將提出建議。

世衛緊急預警暨應變單位主任馬哈穆（Abdi Rahman Mahamud）說：「這種病毒迅速傳播的可能性非常高，這會改變整個疫情的發展局勢。」