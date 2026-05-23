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「坦克日」促銷觸動光州傷痕 剪卡、砸杯…全韓抵制星巴克

編譯簡國帆／綜合報導
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在南韓光州，一名活動人士21日砸碎星巴克的隨行杯和馬克杯，抗議星巴克的「坦克日」...
在南韓光州，一名活動人士21日砸碎星巴克的隨行杯和馬克杯，抗議星巴克的「坦克日」促銷活動。(路透)

南韓星巴克「坦克日」（Tank Day）涉及「光州事件」爭議所引發的杯葛浪潮，從網路抵制延燒到政府與教育、公營機構各層面，許多社群媒體的海外用戶本周也在陸續發布英文貼文，說明這起爭議，呼籲星巴克美國總部介入干預。此外，南韓總統李在明在X平台直斥星巴克讓他憤怒，批評此舉「玷汙了光州市民的血淚抗爭與犧牲」，要求品牌向遇難者家屬道歉。

南韓星巴克在18日、光州事件46周年當天使用「坦克日」一詞，促銷一系列坦克保溫杯的活動，讓人聯想到當年鎮壓起義時部署的軍用車輛，引起各界撻伐。

風暴在短時間內迅速席捲全韓，大批網民因歷史爭議感到憤怒，在社群發起「全面抵制」運動，紛紛上傳砸毀隨行杯、剪會員卡及申請退款的影片，揚言以「金融治療」教育傲慢企業。

這場風暴迅速席捲全韓，民主歷史傷地「光州」首當其衝。過往午餐黃金時段大排長龍的當地門市，如今店內空蕩、極其冷清。現場員工無奈坦言，客流量已出現「雪崩式下滑」，顯示線上憤怒已轉化為嚴重的實體經濟制裁。

事發當下，南韓星巴克執行長隨即遭母公司新世界集團革職，新世界集團主席鄭溶鎮出面道歉。星巴克美國總部西雅圖辦公室也在翌日發表聲明，稱此行銷事件「不可接受」，向光州市民及遇難者家屬致上深切歉意，表示已立即終止活動、展開全面調查，並將採取相應問責措施。

南韓前鋒報報導，教育圈人士透露，南韓教師工會總聯盟（KFTU）最近接到多起教師諮詢，詢問如何取消或退還在教師節收到的星巴克禮券，全國教職員勞動組合（KTLU）光州部門也已表示，未來主辦的所有活動和計畫都將全面排除星巴克相關產品。

南韓媒體報導，光州一所高中已取消購買原定作為教職員生日禮物、價值約30萬韓元（約200美元）的星巴克禮物卡。

光州市教育當局也已向全國教育監協會提案，針對如何回應被指控扭曲或侮辱歷史的企業，研擬共同的因應指南。

教育當局指出，這場爭議凸顯需要加強歷史和公民教育，幫助學生理解特定言論可能會對受害者、倖存者及家屬造成二次傷害。

全國公務員工會發出盼共同抵制星巴克的公文，建議各單位勿購買禮物卡、保溫杯等當作禮品。

許多海外的社群媒體用戶，本周也在社群媒體都發布英文貼文，試圖以各國的悲劇比擬，向其他國家的民眾說明這起行銷活動的爭議，一名Instagram用戶就說，「想像一下，美國星巴克在9月11日展開『9/11飛機日』的行銷活動」。

在南韓光州，星巴克「坦克日」活動引發抗議，破碎的星巴克保溫杯和馬克杯散落一地。(...
在南韓光州，星巴克「坦克日」活動引發抗議，破碎的星巴克保溫杯和馬克杯散落一地。(路透)

在南韓光州，一名活動人士21日舉著標語抗議星巴克的「坦克日」活動。該活動恰逢5月...
在南韓光州，一名活動人士21日舉著標語抗議星巴克的「坦克日」活動。該活動恰逢5月18日光州事件周年紀念日，當時軍政府出動軍隊和坦克鎮壓爭取民主的大規模集會。(路透)

南韓 星巴克 李在明

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